Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Amit Bhatt alias Bapuji pose avec une Royal Enfield ; les fans deviennent fous [Check Reactions]

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est une émission de télévision populaire dans le pays. Il a une distribution d’ensemble qui se compose de Dilip Joshi, Sachin Shroff, Mandar Chandwadkar, Amit Bhatt et plus. Le casting se déroule généralement dans leurs personnages de différentes régions du pays. Amit Bhatt qui joue Champaklal Gada dans l’émission télévisée la plus populaire a été vu dans un avatar très différent de son apparence habituelle du vieux Bapuji. Et les fans ne peuvent s’empêcher de réagir à l’image de la manière la plus hilarante.

Amit Bhatt alias Bapuji conduit une moto

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est une émission de télévision TOP qui fait souvent la une des journaux de divertissement pour diverses raisons. Et maintenant, Amit Bhatt qui joue Bapuji est devenu le sujet de conversation de la ville. Un paparazzi a partagé une photo d’Amit sur son compte de réseau social. Amit est vu en jeans et T-shirt. On le voit également portant un topi Gandhi avec. Bapuji est généralement vu portant un topi Gandhi mais pas un jean et un t-shirt. Il est certainement rafraîchissant de voir Amit Bhatt dans son apparence normale. Amit regarde droit dans la caméra et a un soupçon de sourire sur ses lèvres.

Découvrez la photo d’Amit Bhatt avec Royal Enfield ici :

Les internautes s’amusent devant la photo d’Amit Bhatt

Eh bien, il se trouve que les paparazzi qui ont partagé la photo ont demandé aux fans de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah de sous-titrer la photo dans le style TMKOC. Et depuis, les fans s’amusent dans la section des commentaires du post. Découvrez ce qu’ils ont commenté sur l’image ci-dessous:

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Au cours des deux dernières années, beaucoup de gens ont quitté la série. De Monika Bhadoriya, Neha Mehta, Gurucharan Singh, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Raj Anadkat, Bhavya Gandhi et bien d’autres ont quitté la série. Disha Vakani qui a joué le rôle central de Dayaben, la femme de Dilip Joshi alias Jethalal dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah n’a pas été vue dans la série depuis quelques années maintenant. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah dure depuis environ 15 ans maintenant. Il a une base de fans fidèles qui regardent le spectacle avec ardeur. Cependant, ces derniers temps, certains fans s’ennuient depuis que Dayaben n’est plus dans la série et que de nombreux membres de la distribution ont également été changés.