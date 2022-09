Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des sitcoms les plus populaires que nous ayons à la télévision indienne. Depuis environ 15 ans maintenant, le spectacle a une base de fans fidèles et ardents. Cependant, ces derniers temps, le public a beaucoup critiqué Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Des changements d’acteurs aux blagues qui ne les faisaient pas rire comme avant, le curieux cas de disparition Dayaben (Disha Vakani) et plus a bouleversé les fans. Récemment, il a été révélé que les fabricants avaient trouvé un remplaçant pour Shailesh Lodha qui a joué Taarak Mehta dans Sachin Shroffvu pour la dernière fois en Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Et maintenant, ils craignent le remplacement de Jethalal alias Dilip Joshi.

Sachin Shroff fait son entrée en tant que nouveau Taarak Mehta

Dans Entertainment News aujourd’hui, les créateurs de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ont publié une nouvelle promo présentant un aperçu d’un nouveau Taarak Mehta. Sachin Shroff de la renommée de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin remplace Shailesh Lodha en tant que Taarak. Dans la promo, on voit Anjali (Sunayana Fozdar) quitter le pandal Ganpati et refuser de participer aux célébrations. Alors qu’elle part, Anjali entend quelqu’un jouer Aarti. Les habitants de Gokuldham sont aussi choqués qu’Anjali. Bien que nous ne voyions pas tout le visage de Sachin Shroff comme le nouveau Taarak, l’aperçu est suffisant pour que les fans comprennent qu’il n’est pas Shailesh Lodha. Découvrez la nouvelle promo Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ici :

Les fans sont mécontents et craignent pour le remplacement de Jethalal

Depuis un moment maintenant, les fans de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah sont assez mécontents de tous les changements d’acteurs. Beaucoup de changements dans le casting ont eu lieu ces deux dernières années. Avec la nouvelle entrée de Sachin en tant que Taarak, les fans sont assez contrariés et ont appelé au boycott. Ils ne veulent pas que Taarak soit changé. Les fans ont déploré dans la section des commentaires qu’ils ne voulaient que l’ancien Taarak. Et certains ont même exprimé leur crainte que Dilip Joshi alias Jethalal ne soit remplacé puisqu’il est absent de la série depuis un moment.

Il a été rapporté que les créateurs sont également à la recherche d’un nouveau Dayaben alors que Disha Vakani a de nouveau embrassé la maternité. Elle a accueilli un petit garçon il y a quelques mois. Lorsque les fabricants ont apporté la touche d’apporter un nouveau Dayaben, le public s’est senti dupé en plaçant un standee de Daya.