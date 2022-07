Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : Aishwarya Sakhuja sera le nouveau Dayaben ? [Read deets]

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus populaires du pays. Depuis longtemps, les fans attendent avec impatience de voir Disha Vakani revenir comme Dayaben encore. Et il y a quelques semaines, Dayaben a été ramené, mais juste sous une forme de standee. Les fans avaient fustigé les fabricants pour la même chose. Et récemment, les spéculations allaient bon train selon lesquelles Aishwarya Sakhuja a été approché pour le rôle de Dayaben. Comme vous le savez tous, les auditions pour le personnage de Dayaben étaient en cours.

Aishwarya Sakhuja est le nouveau Dayaben ?

Dayaben de Disha Vakani est un personnage immortel. Et son absence de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah a été trop longue. Il n’y a aucune confirmation quant à savoir si Disha Vakani reviendra en tant que Dayaben ou non. Et par conséquent, les créateurs avaient commencé les auditions pour le personnage de Dayaben. Des rapports ont fait surface selon lesquels Aishwarya Sakhuja prendrait la place de Disha pour jouer Dayaben récemment. Lorsqu’elle a contacté l’actrice Saas Bina Sasural et Yeh Hai Chahtein, elle a dit qu’elle avait passé une audition. Cependant, Aishwarya Sakhuja a déclaré: “J’avais testé pour le rôle mais je ne pense pas que je le fais”, rapporte Pinkvilla.

Producteur mis en cause pour ne pas avoir ramené Dayaben

Lorsque récemment Sundarlal a amené un personnage de Disha Vakani en tant que Dayaben dans Taaral Mehta Ka Ooltah Chashmah, les fans ont abusé des créateurs et les ont accusés de jouer avec leurs émotions. Le producteur Asit Kumarr Modi a réagi à la même chose. Il a dit que bien qu’il comprenne les émotions des fans attachés au spectacle, Dayaben ne peut pas être ramené du jour au lendemain. Il a dit: “Dayaben ne peut pas revenir du jour au lendemain, nous devrons créer une rentrée zabardast pour elle car elle a disparu depuis longtemps.”

Pendant ce temps, Disha Vakani a récemment accueilli un petit garçon. Dans d’autres nouvelles, Kiran Bhat a remplacé Ghanashyam Nayak en tant que Nattu Kaka dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah.