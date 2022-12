Taapsee Pannu s’ouvre sur les paparazzis qui bloquent la portière de sa voiture pour les photographies : Cela empiète sur mon espace privé

Taapsee Pannu fait l’objet de critiques depuis qu’elle s’est bagarrée avec les paparazzi lors d’un événement à Dobaaraa. Les gens ont commencé à l’appeler impolie et arrogante pour son comportement sans se soucier de connaître sa version de l’histoire. Il y a quelques jours, un paparazzi a été aperçu en train de bloquer la portière de sa voiture alors qu’elle s’apprêtait à partir. Bien qu’un Taapsee visiblement agacé ait poliment demandé au photographe de ne pas faire de telles choses, l’actrice a qualifié ce comportement d’invasion de son espace privé.

Quand Taapsee a été interrogée sur le fait d’être suivie par les paparazzi, elle a dit que cela la dérangeait parce qu’elle s’était rendu compte que les photographes faisaient de telles choses en sachant qu’ils obtiendraient une réaction désagréable de sa part.

“Pourquoi allez-vous tenir la porte de ma voiture quand je suis entré ? Cela empiète sur mon espace privé. Imaginez si vous montez dans votre voiture et qu’il y a des gens qui ont tenu la porte de la voiture et ne vous ont pas laissé fermer la porte et pousser la caméra dans votre visage, l’aimerez-vous ? N’importe qui, qu’elle soit une fille ou un garçon, l’aimeriez-vous ?” Taapsee a déclaré à India Today.

L’actrice a en outre déclaré que ce n’est pas parce qu’elle marche sans gardes du corps que les paparazzi auront la liberté de lui enfoncer leurs caméras et leur micro dans le visage, ne lui donnant donc pas le répit d’un être humain ordinaire.

Taapsee a également souligné comment les médias la qualifient ensuite d’arrogante pour avoir élevé la voix contre la culture paparazzi. Elle a précisé que si les gens vont l’appeler arrogante pour avoir demandé le respect humain fondamental de l’espace, alors “s’il vous plaît, appelez-moi arrogante, mais je n’essaierai pas seulement d’enrober de sucre et d’être cette gentille fille parce que je suis devant cet appareil photo. Je ne suis pas cette personne. Vous obtenez ce que vous voyez.