Taapsee Pannu s’ouvre après avoir été lâché d’un film

Il y a quelques années, Taapsee Pannu avait fait la une des journaux pour avoir été remplacé du film « Pati Patni Aur Woh » sans aucune indication. L’acteur avait appris l’existence du film par les médias et elle avait également appelé les réalisateurs. Maintenant, lors d’une interaction dans une émission de radio, Taapsee a longuement parlé de son éviction et de son remplacement du film sans obtenir de raisonnements de la part des réalisateurs.

L’acteur a dit à Siddharth Kannan : « Simple saath hua hai. Bas taiyaar hoke nahi gayi thi, maine sirf dates di thi aur uske baad mujhe nikaal diya (Cela m’est arrivé. Je ne me suis pas préparé pour le tournage, j’ai juste donné mes dates et puis j’ai été expulsé.) »

Taapsee a en outre déclaré: « Je me suis fait connaître par les médias. »

Lorsqu’on lui a demandé si les créateurs l’avaient contactée plus tard, l’acteur de « Saand Ki Aankh » a déclaré à l’hôte : « De toute évidence, ils m’ont appelé et m’ont rencontré, pour ne pas dire kyun bol rahe ho (pourquoi en parlez-vous) et tout , juste pour m’excuser. Après que j’aie parlé, ils m’ont rencontré pour m’excuser. Mais ils hésitaient quand même à révéler les vraies raisons de ki aisa kyun kiya (pourquoi ils m’ont remplacé). »

Plus tôt dans une interview avec Mumbai Mirror, Taapsee avait parlé de son remplacement dans «Pati Patni Aur Woh». Elle avait déclaré: « Quand j’ai essayé de confronter les producteurs, on ne m’a pas donné de raison valable. Même si j’ai essayé d’obtenir des éclaircissements sur la question, ils ont repoussé la conversation, ce qui est très étrange. «