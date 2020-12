Taapsee Pannu a été occupée à tourner pour son prochain film Rashmi Rocket. Comme l’ont suggéré le premier regard du film et les photos de l’actrice sur le plateau, Taapsee prend très au sérieux son alimentation et sa forme physique pour justifier son rôle d’athlète.

Pour témoigner de son dévouement, Taapsee ne laisse pas non plus de mauvais jours les cheveux gêner ses séances de gym. Sans se soucier de l’apparence de ses cheveux, l’actrice donne tout pour construire ce corps tonique adapté à Rashmi dans le film.

Récemment, Taapsee a partagé quelques photos du gymnase où elle peut être vue absorbée en train de travailler sur ses bras. Les photos ont été prises de dos et son visage n’est pas vu, mais nous pouvons facilement comprendre la force qu’elle met dans l’exercice. Elle semblait également se motiver à faire ce tour supplémentaire en utilisant les mots «un représentant de plus» et «presque là» dans le message.

Sa légende sur le post Instagram disait: « Une mauvaise journée de cheveux dans une salle de sport ressemble à ….. #oneMoreRep #RashmiRocket #AlmostThere (sic). »

Produit sous la bannière RSVP de Ronnie Screwvala, Rashmi Rocket se déroule à Kutch, Gujarat et jouera le rôle principal de Taapsee. L’équipe dirigée par le réalisateur Akarsh Khurana a commencé le tournage début novembre. L’acteur Priyanshu Painyuli, qui a récemment été vu dans Mirzapur 2 d’Amazon Prime Video, essaiera de s’intéresser à l’intérêt romantique de Taapsee.

Depuis la sortie de l’affiche teaser du film, Taapsee a tenu ses fans au courant de Rashmi Rocket à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Auparavant, l’actrice avait expliqué qu’elle était «vraiment sensible aux produits laitiers» (https://www.news18.com/news/lifestyle/taapsee-pannu-on-overcoming-sensitivity-to-dairy-products-3177374.html) à un moment donné, puis elle a commencé à travailler avec de nouveaux entraîneurs et diététiciens qui ont aidé sa santé intestinale globale à s’améliorer. Maintenant, son régime alimentaire pour Rashmi Rocket comprend plusieurs produits laitiers et elle les accepte.