Taapsee Pannu révèle qu’elle n’était pas le premier choix pour ‘Haseen Dillruba’

Taapsee Pannu a révélé qu’elle n’était pas le premier choix du thriller mystérieux « Haseen Dillruba ». L’actrice affirme que le film lui est venu après que toutes les options aient été épuisées.

« ‘Haseen Dillruba’ était un film que j’avais très pressé du jour où j’ai entendu l’idée de base de (scénariste) Kanika (Dhillon). Malheureusement, je n’étais pas le premier choix pour le film et ça m’est venu après tout leurs options étaient épuisées », a déclaré Taapsee.

Elle appelle le film un bonbon dans la main d’un acteur. « Le bon vieux dicton selon lequel, si cela vous est destiné, cela vous arrivera est vrai pour cette affaire. Ce n’est pas seulement un mystère magnifiquement écrit, il a des personnages si merveilleux, qui sont des bonbons entre les mains d’un acteur « , a déclaré Taapsee.

Elle a ajouté: « Je suis contente d’avoir pu expérimenter mon look et mes performances avec celui-ci parce que je ne suis certainement pas la personne de référence pour ce genre de personnage de manière conventionnelle, et nous aimons tous prendre des risques. »

Le film, qui met également en vedette Vikrant Massey et Harshvardhan Rane, parle d’une femme dont le cœur aspire à vivre comme les mots capturés dans un roman, mais qui se retrouve mêlée au meurtre de son mari.

Vikrant appelle le film un mélange parfait d’humour, de bizarrerie, de vengeance et de romance. « J’espère que cela surprendra le public autant que cela m’a surpris lorsque je l’ai entendu pour la première fois. C’était une expérience passionnante de tourner », a-t-il déclaré.

Harshvardhan se sent honoré d’être dans le même cadre que certains des « meilleurs talents de notre pays ».

« Taapsee et Vikrant ont une chose en commun que je ne comprendrais jamais s’ils plaisantaient ou s’ils étaient sérieux. Je devais toujours chercher de petites nuances pour comprendre le prétexte », a-t-il ajouté.

« Haseen Dilruba », réalisé par « Hasee Toh Phasee », le réalisateur Vinil Mathew, sortira sur Netflix.