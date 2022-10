Taapsee Pannu réagit après que les paps lui aient dit de ne pas crier, dit ‘aap aisi harkat…’

L’actrice de Dobaara, Taapsee Pannu, ne manque jamais de nous impressionner par son look et son style. Elle est l’une des actrices les plus talentueuses du pays. Cependant, il y a quelques jours, Taapsee s’est impliqué dans une dispute avec les paps et la vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Maintenant, dans une nouvelle vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut entendre des papas demander à Taapsee de ne pas crier. Dans la vidéo, les papas ont dit : « aap chillaogi toh nahi ». L’actrice a répondu: “aap aisi harkat mat karna, me nahi chillaungi.”

Les internautes ont également réagi à la vidéo. L’un d’eux a écrit: “Parfois, ils les mettent vraiment mal à l’aise, mais tout est juste entre les médias et les célébrités unki apni duniya hai ensemble de règles lolzz.” Le second mentionnait: “Actrices de Bekar ka .. Kismat chamak raha iska jo chance mil gaya bollywood Ou bien tant de gens n’ont pas de chance qui sont bien plus bons à jouer qu’elle.”

Plus tôt, Taapsee Pannu s’est disputée pour être arrivée en retard à l’événement promotionnel de son film Dobaaraa à Mumbai, avec des bouillies. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Taapsee est arrivée en retard au Mithibai College de Mumbai pour l’événement où des papas l’attendaient déjà. Elle s’est disputée après que des papas se soient plaints qu’elle avait promis de poser pour les photos, mais elle ne l’a pas fait. Dans la vidéo, on peut voir des photographes l’appeler alors qu’elle entrait à l’intérieur. Les photographes ont également déclaré qu’elle était arrivée en retard. Après cela, l’actrice a demandé aux papas d’être respectueux envers elle.

Elle a dit : « Mujhe jo bola gaya main kar rahi hoon, aap mere pe kyu chilla rahe ho ? S’il vous plaît, parlez-moi de manière respectueuse, je ne fais que mon travail. Je suis arrivé à l’heure à chaque endroit où on m’a demandé. Tu me parleras avec respect, je te parlerai aussi avec respect.