Taapsee Pannu n’hésite jamais à dire ce qu’elle pense. On sait que Taapsee et Kangana s’étaient engagés dans une guerre des mots sur Twitter où ce dernier a qualifié le premier de “grade B” et sa “copie sasti”. Alors que Taapsee avait eu recours au silence comme la meilleure réponse aux moqueries de Kangana, l’actrice de Dobaaraa a récemment parlé de l’actrice de Dhaakad qu’elle avait précédemment qualifiée de “non pertinente” pour sa vie.

Au cours de son interaction en direct avec Stutee Ghosh sur Fever FM, Taapsee a été invitée à partager ce qui lui vient à l’esprit lorsqu’elle entend le nom de Kangana. À quoi, elle a répondu, “Un contemporain que je respectais vraiment.” Auparavant, Taapsee avait déclaré qu’elle n’avait aucun sentiment pour Kangana, que ce soit bon ou mauvais après la suspension du compte de ce dernier sur Twitter.

Dans la même interview, Taapsee s’est demandé quand l’émission de chat populaire de Karan Johar, Koffee With Karan, est devenue une validation pour les acteurs. “C’est juste une émission de chat animée par Karan Johar”, a déclaré Taapsee tout en disant que l’émission n’était pas sa tasse de café.

Parlant de ne pas être invité à Koffee With Karan 7, Taapsee a commenté : “J’ai une vie ennuyeuse, qu’allez-vous me demander ? Quels liens, quelles relations ? Toutes les parties excitantes de ma vie sont ouvertes. Mais ce n’est pas assez excitant pour être parlé dans ce genre d’émission. On peut en parler dans une nouvelle émission de talents.

Taapsee a récemment fait la une des journaux pour sa vive dispute avec les paparazzi lorsqu’elle est arrivée “en retard” à un événement de Dobaaraa. Leur dispute a commencé lorsque Taapsee n’a pas attendu les photographes qui lui ont dit qu’elle était en retard et les ont fait attendre. Après que sa vidéo soit devenue virale, l’actrice a précisé que les paparazzi lui parlaient de manière désobligeante et refusaient de croire qu’elle leur manquait de respect.

Elle a également attrapé des globes oculaires pour avoir demandé aux internautes de boycotter son film Dobaaraa, tout comme Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan pour être dans la même ligue qu’Aamir Khan et Akshay Kumar. Ses commentaires se sont retournés contre lui car les gens n’allaient pas voir son film dans les salles. De nombreuses émissions du matin étaient vides le jour de son ouverture. Cependant, le film a montré une croissance due au bouche à oreille positif.