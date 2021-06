Taapsee Pannu partage Vikrant Massey, Harshvardhan « avait l’air très effrayé » lors du tournage de scènes intimes

Taapsee Pannu, Vikrant Massey et Harshvardhan Rane se préparent actuellement pour la sortie de leur film original Netflix ‘Haseen Dillruba’ qui sortira sur la plate-forme ce vendredi. Avant cela, les acteurs ont longuement parlé de leur expérience de tournage pour le film. Taapsee dans une interview a révélé que Vikrant et Harshvardhan avaient « peur » en effectuant des scènes intimes avec elle.

L’acteur de ‘Thappad’ a déclaré à un portail : « J’espère que je l’ai rendu confortable pour les gars parce qu’ils avaient l’air très effrayés. Ils pensée pata nahi yeh kya karegi hamare saath (qui sait ce qu’elle va nous faire). Les deux gars avaient, j’avais l’impression, vraiment peur parce que, je ne sais pas, l’image que j’ai ou quel était le problème… Mais j’avais l’habitude d’aller à Vinil et de me plaindre… »

Interrogée sur ce que son petit ami Mathias Boe avait à dire sur ses scènes intimes à l’écran, Taapsee a poursuivi en disant: « Non, je ne parle pas de mes scènes intimes à mon partenaire. C’est ma vie professionnelle, et je la garde loin, loin loin de ma vie personnelle. Je ne m’attends pas à ce qu’il me prenne des autorisations dans sa vie professionnelle, donc il devrait s’attendre à la même chose de moi.

Pendant ce temps, parlant de « Haseen Dillruba », le film est réalisé par Vinil Mathew et produit par Aanand L. Rai, Himanshu Sharma, Bhushan Kumar et Krishan Kumar sous la bannière Color Yellow Productions, T-Series et Eros International. Le film est écrit par Kanika Dhillon et sera diffusé à partir du 2 juillet 2021 sur Netflix.