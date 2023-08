Taapsee Pannu partage une vidéo hilarante de comédiens la rôtissant à l’occasion de son 36e anniversaire, demande « baahar police toh nahi aayi »

Taapsee Pannu a organisé un anniversaire spécial pour elle-même au cours duquel Angad Singh Ranyal, Abish Mathew et Gurleen Pannu l’ont rôtie et Abhilash Thapliyal a agi en tant qu’hôte.

Taapsee Pannu fête ses 36 ans le mardi 1er août. À cette occasion spéciale, l’actrice a partagé un clip hilarant dans lequel Angad Singh Ranyal, Abish Mathew et Gurleen Pannu ont été vus en train de la rôtir, et Abhilash Thapliyal, sa co-star du Le thriller d’horreur 2022 Blurr , a agi en tant qu’hôte.

Partageant la vidéo sur son Instagram, Taapsee a écrit : « Parce que le besoin de l’heure d’aujourd’hui est probablement d’apprendre à se moquer de soi-même, j’ai pensé pourquoi ne pas commencer à la maison. Quelle meilleure façon de mûrir une année. » Le public a vu les membres de la famille de Taapsee, ses amis et même son petit ami, l’ancien joueur de badminton danois Mathias Boe, présents.

À un moment de la vidéo, Taapsee, qui fait parfois la une des journaux pour ses déclarations controversées, est vue en train de dire : « Baahar police toh nahi aayi ? (La police attend-elle dehors ?) ». Plusieurs internautes ont laissé tomber leurs souhaits pour l’actrice dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit : « Joyeux anniversaire au meilleur !! Continuez, vous avez toujours été mon inspiration », tandis qu’un autre a ajouté : « La meilleure fête d’anniversaire de tous les temps. »





L’actrice a une sortie massive cette année car elle sera vue partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan dans la comédie sociale Dunki réalisée par Rajkumar Hirani. Le film, qui aurait également interprété Vicky Kaushal, devrait sortir dans les salles du monde entier le 22 décembre plus tard cette année avant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Outre Dunki, Taapsee a également la suite du thriller romantique Haseen Dillruba avec Vikrant Massey et Sunny Kaushal et la comédie d’investigation Woh Ladki Hai Kahaan avec Pratik Gandhi et Prateik Babbar dans le pipeline. Elle a également plusieurs films alignés en tant que productrice sous sa bannière Outsiders Films.

