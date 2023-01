Taapsee Pannu partage des photos tout en distribuant des couvertures aux sans-abri en hiver, les internautes disent “éloignez l’appareil photo”

Taapsee Pannu s’est rendue sur Instagram pour partager un tas de photos d’elle-même où elle peut être vue en train de distribuer des couvertures aux sans-abri à Connaught Place à Delhi. Les photos ont été initialement publiées par un travailleur social, puis republiées par l’actrice. Beaucoup ont applaudi Taapsee pour l’initiative, mais d’autres l’ont qualifiée de « performative », critiquant le fait qu’il ne faut pas publier de tels actes de philanthropie.

Le travailleur social Harteerath Singh de la Fondation Hemkunt a partagé trois images sur son Instagram montrant lui-même et Taapsee à Connaught Place distribuant des couvertures aux sans-abri. Delhi connaît l’une de ses pires vagues de froid ces derniers temps. “Faire ce que je connais le mieux sewa, avec @taapsee”, a-t-il légendé le message. Taapsee l’a également posté plus tard sur son profil.





Réagissant au message, plusieurs fans ont félicité l’actrice d’être descendue dans la rue elle-même pour aider. “Bon travail Taapsee ji”, a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté: “C’est bien, pas simplement de faire un don, mais en fait d’aider les gens vous-même.” D’autres, cependant, étaient moins enthousiastes à l’idée que Harteerath et Taapsee partagent des photos de leur acte en ligne. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Oui, c’est super. Mais éloignez l’appareil photo lorsque vous aidez. » Un autre a dit : « Seva wo hoti h jo Deekhava na ki jaye na ki wo ek Kambal baato aur social media par post kar do (le devoir est de ne pas se montrer quand on distribue des couvertures et qu’on publie ensuite sur les réseaux sociaux). ”

Taapsee a été vu pour la dernière fois dans le film Zee5 Blurr, qui s’est ouvert à une réponse mitigée à positive. Elle a une année 2023 bien remplie en ce qui concerne les films. La première est Jana Gana Mana, qui la voit pour la première fois en face de Vijay Sethupathi. Elle sera ensuite vue dans un autre film tamoul Alien, suivi du film hindi Who Ladki Hai Kahaan, qui met également en vedette Pratik Gandhi.

La plus grande sortie de Taapsee de l’année est sans doute Dunki de Rajkumar Hirani, qui met en vedette Shah Rukh Khan en tête. Le film est prévu pour une sortie en décembre. L’actrice a également récemment annoncé la suite de son hit de 2022 Haseen Dilruba. Intitulé Phir Aayi Haseen Dilruba, le film sortira en 2024.