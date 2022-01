Taapsee Pannu parle de l’équation de son petit ami Mathias Boe avec son père

Taapsee Pannu et le joueur de badminton Mathias Boe sont très amoureux, et leur équation est assez évidente même dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Désormais, l’actrice a révélé que Mathias et son père partagent une équation respectueuse et cela l’a surprise. En parlant à Siddharth Kannan, Taapsee a ajouté qu’ils partagent une « relation très respectueuse » et elle est très surprise. Pannu a ajouté que c’est la première fois que son père n’a pas identifié de problème dans quelque chose qu’elle a fait ou choisi. En riant, l’actrice espère que ce ne sera pas la dernière fois.

L’actrice de « Pink » a même révélé que Mathias avait coché toutes les cases de la liste de son père, et a déclaré que c’était la première fois qu’il n’y avait aucune plainte de sa part. Bien que son père n’ait pas dit qu’elle avait réussi, il ne s’est pas non plus plaint à elle. Eh bien, Taapsee a également révélé qu’elle n’avait présenté aucun de ses ex à papa, elle a dit: « Mujhe salut bien sûr nahi hai, main kya présente karoon. »

Pannu sera ensuite vu dans le thriller comique « Looop Lapeta » avec Tahir Raj Basin. Taapsee Pannu, jouant le rôle de Savi, a déclaré : « Looop Lapeta est un film qui me tiendra toujours à cœur. Je suis tombée amoureuse des personnages et de l’histoire dès que j’ai lu le scénario ! Le film parle des choix que fait Savi et de la façon dont ses décisions façonnent son voyage avec celui qu’elle aime. Une combinaison parfaite de comédie et de thriller, Looop Lapeta vous gardera au bord de votre siège, tandis que vous vous réjouirez de la situation comique dans laquelle Savi et Satya se sont mis. J’ai hâte de le présenter au public du monde entier sur Netflix! » « Looop Lapeta » est réalisé par Aakash Bhatia et sera diffusé exclusivement sur Netflix le 4 février 2022.