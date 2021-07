New Delhi: L’actrice de Bollywood Taapsee Pannu a récemment parlé des rumeurs selon lesquelles elle serait aux côtés de la superstar Shah Rukh Khan dans une interview avec un portail de divertissement. L’actrice a précisé que les rumeurs étaient, en fait, fausses et que si une telle collaboration entre elle, Shah Rukh Khan et le réalisateur Rajkumar Hirani devait se produire, elle serait la première à l’annoncer.

Elle a dit à Koimoi, « Agar aisa kuch ho raha hoga na, mai hi khud apne chhat pe chadke bolungi. Koi sharam wali baat thodi na hai ki ‘haye! logo ko nai pata chalna chahiye.’ Ce n’est pas ce genre de nouvelles. Donc, quand je le signerai et le scellerai, je serai celui qui criera. Toh aap kahi pe bhi hoge Bombay me, aapko meri awaaz sun jayegi. «

(S’il y avait quelque chose comme ça, je serais celui qui irait sur mon toit et l’annoncerais. Ce n’est pas une nouvelle dont il faut être gêné.)

En février de cette année, des rapports circulaient affirmant que Taapsee collaborerait soi-disant avec Rajkumar Hirani et Shah Rukh Khan pour une « comédie sociale sur l’immigration ». À l’époque, il n’y avait eu aucune confirmation ou démenti officiel de la part des réalisateurs, acteurs. Cependant, il semble que, avec Taapsee, les rapports étaient spéculatifs.

Plus tôt, Taapsee faisait la une des journaux après que ses commentaires sur son contemporain Kangana Ranaut soient devenus viraux. Le premier avait qualifié le second de « non pertinent » dans une interview au Hindustan Times ; cela a frotté Kangana dans le mauvais sens et l’actrice s’est tournée vers Instagram pour s’en prendre à Taapsee pour son commentaire.

Côté travail, Taapsee sera vu dans « Haseen Dillruba » aux côtés de Vikrant Massey et Harshvardhan Rane dans des rôles clés. Elle a également « Looop Lapeta », « Rashmi Rocket » et « Shabaash Mithu » en préparation.