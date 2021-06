New Delhi : les actrices de Bollywood Taapsee Pannu et Kangana Ranaut sont dans une guerre des mots depuis que cette dernière l’a qualifiée, ainsi que Swara Bhasker, d' »actrices de catégorie B ». Depuis lors, leurs plaisanteries sur Twitter sont une saga sans fin.

Réagissant à l’absence de Kangana sur Twitter depuis son interdiction, Taapsee a déclaré dans une interview à Hindustan Times : « Non, elle ne me manque pas. vie personnelle. C’est une actrice, c’est une collègue à cet égard. Mais plus que ça, elle n’a aucune importance dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle, bon ou mauvais. »

Kangana et sa sœur Rangoli Chandel ont souvent tweeté contre l’actrice, la qualifiant de » copie conforme « , ce qui avait déjà fait beaucoup de bruit sur le site de micro-blogging.

Côté travail, Taapsee sera bientôt vu dans ‘Haseen Dillruba’ aux côtés de Vikrant Massey et Harshvardhan Rane dans des rôles clés. « Hassen Dillruba » aurait été filmé pendant la pandémie et devrait maintenant sortir en OTT le 2 juillet sur Netflix. En dehors de cela, elle a également « Looop Lapeta », « Rashmi Rocket » et « Shabaash Mithu » en préparation.

D’un autre côté, Kangana est prête à faire ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film « Tiku Weds Sheru ». Kangana plonge dans l’espace web avec sa maison de production Manikarnika Films et a également lancé son logo.

L’actrice de « Gangster » sera vue dans « Thalaivi », un biopic sur la défunte actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa. La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de COVID. Elle fait également partie des films ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ entre autres.