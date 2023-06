Taapsee Pannu met le feu à Internet avec des looks de bikini chauds de la plage de Miami, regardez

Taapsee Pannu profite actuellement de ses vacances aux États-Unis d’Amérique et en partage des photos et des vidéos sur son compte Instagram. Le samedi 3 juin, l’actrice de Rashmi Rocket a sorti une bobine présentant ses looks de bikini chauds de la plage de Miami.

« Miami you beauty! », C’est ainsi que Taapsee a sous-titré sa vidéo, dans laquelle on la voit courir sur la plage en bikini noir et faire des vagues dans l’océan avec ses cheveux bouclés dans un bikini jaune. Ses fans et followers ont laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires l’appelant « bonnasse » et « superbe beauté ».





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Taapsee Pannu a été vu dans six films l’année dernière – Looop Lapeta, Shabaash Mithu, Dobaaraa, Tadka, Blurr et Mishan Impossible en langue télougou. Parmi ceux-ci, trois étaient des sorties en salles (Shabaash Mithu, Dobaaraa, Mishan Impossible), tandis que les trois autres ont été directement créées sur les plateformes OTT (Tadka et Blurr sur ZEE5 et Looop Lapeta sur Netflix).

L’actrice a une sortie massive cette année car elle sera vue partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan dans la comédie sociale Dunki réalisée par Rajkumar Hirani. Le film, qui aurait également interprété Vicky Kaushal, devrait sortir dans les salles du monde entier le 22 décembre plus tard cette année avant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Outre Dunki, Taapsee a également la suite du thriller romantique Haseen Dillruba avec Vikrant Massey et Sunny Kaushal et la comédie d’investigation Woh Ladki Hai Kahaan avec Pratik Gandhi et Prateik Babbar dans le pipeline. Elle a également plusieurs films alignés en tant que productrice sous sa bannière Outsiders Films.

