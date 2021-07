Le film « Hassen Dillruba » de Taapsee Pannu a suscité de nombreuses critiques et commentaires négatifs sur les réseaux sociaux diffusés le vendredi 2 juillet. Le film est sorti aux côtés de « The Tomorrow War » de Chris Pratt.

Le film ‘Haseen Dillruba’ et Taapsee ont fait face à beaucoup de critiques pour la nature répétitive de l’histoire et de la performance. En fait, même la sœur de Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, est allée de l’avant et a fait un commentaire personnel sur Taapsee qualifiant sa performance de pas à la hauteur.

Au milieu de tout cela, Taapsee a tweeté sur la prétendue critique de son rôle et du film qu’elle a rencontré en ligne. Elle est également allée de l’avant et a accusé les critiques de favoriser les sorties hollywoodiennes.

Exactement! De plus, ils devraient revoir LE FILM et les PERSONNAGES, ne pas critiquer personnellement les personnes qui incarnent ces personnages et évaluer et juger leurs choix de carrière dans une critique de film. Le public a son propre cerveau, laissez-le décider ce qu’il aime ! https://t.co/y7rgpcTqPq — taapsee pannu (@taapsee) 4 juillet 2021

Un journaliste avait tweeté affirmant que les critiques n’avaient vu aucun mérite dans le scénario original de « Haseen Dillruba » mais étaient frappés par l’horrible super merde « The Tomorrow War », à laquelle Taapsee a répondu: « Sir Hollywood hai na, sab chalta hai. C’est toujours ambitieux, quels que soient les défauts. Yahan hum jitna marzi experiment kar le, c’est toujours insuffisant et d’autant plus que nous avons l’air « redondants » pour eux, peu importe ce que nous faisons. Peut-être que travailler à LA aidera. »

Taapsee a souligné que les critiques lui étaient adressées dimanche lorsqu’un utilisateur de Twitter l’a interrogée sur les raisons pour lesquelles elle pensait que la fouille était personnelle. Taapsee a répondu: « Ils devraient revoir LE FILM et les PERSONNAGES ne pas critiquer personnellement les gens qui interprètent ces personnages et évaluer et juger leurs choix de carrière dans une critique de film. Le public a son propre cerveau, laisse-le décider ce qu’il aime. »