Taapsee Pannu fait rire Harshvardhan Rane lors du tournage d’une scène intime dans la vidéo BTS ‘Haseen Dillruba’

Taapsee Pannu a posté une vidéo des coulisses de son nouveau film, ‘Haseen Dillruba’ sur Instagram. Harshvardhan Rane et Vikrant Massey apparaissent également sur IGTV.

Elle a sous-titré le message comme suit : « Entendu sur les décors de Haseen Dillruba : Jitna mazza aapko film dekhne mein aaya, utna salut mazza humein film banane mai bhi aaya ! Regardez tout le masti et la magie qui ont permis de créer #HaseenDillruba maintenant ! #TheUltimateKaunspiracy”

Taapsee est vu dans la vidéo en train de filmer une scène intime avec Harshvardhan, mais aucun d’eux ne peut garder un visage impassible. Taapsee a reçu l’ordre du réalisateur de lui murmurer « quelque chose de séduisant » à l’oreille, mais tout ce à quoi elle pouvait penser était « une purée de pommes de terre ». Harshvardhan ne put s’empêcher de jeter un coup d’œil dans l’autre caméra et de rire alors qu’elle se rapprochait et lui chuchotait à l’oreille.

Vikrant fait l’éloge de Taapsee comme le meilleur acteur à un autre moment, seulement pour lui demander un massage de la tête. On le voit taquiner ses pieds dans une autre scène alors qu’elle essaie de lui donner un coup de pied et de se libérer les pieds.

Un autre moment montre que Taapsee ruine le fait que Vikrant est fiancé. « Merde, tu es fiancé, je ne peux même pas te dire ces choses », dit-elle et Vikrant devient plus intrigué. « Non non, dis-moi la vérité, » lui dit-il, la poussant d’avant en arrière.

Dans une récente interview avec The Quint, Taapsee Pannu a déclaré : « Les discussions sont bonnes, les débats sont bons, mais cela devrait être sur le ton d’avoir un débat et ne pas essayer de creuser sournoisement l’autre personne… Qui êtes-vous pour dire que « cela » est faux ? Et même si vous l’êtes, vous êtes un public, vous dites ce que vous avez ressenti de mal à propos du film, mais gardez-le comme point de vue subjectif. N’utilisez pas le pouvoir qui vous est donné, d’affecter des milliers et des milliers de personnes, à travers le médium que vous avez, à travers le stylo que vous avez… Parce que quand j’interviens en tant qu’acteur pour faire un film, je garde mes opinions personnelles sur une situation de côté. »

Kanika Dhillon qui est l’auteur de ‘Haseen Dillruba’ a également exprimé son opinion.

Elle a déclaré : « L’ensemble de la discussion et du débat sur la glorification de la violence domestique et la position antiféministe, c’est formidable qu’il y ait autant de voix qui veulent protéger cela et veulent s’assurer qu’une telle glorification ne se produise pas, c’est une chose très encourageante, parce que nous sommes tous du même côté. Cela dit, vous n’avez pas le droit d’auteur sur ce qu’est le féminisme et sur ce qu’est la politique de genre. Nous sommes du même côté, mais nous avons des interprétations différentes des lignes que l’on dessine, en termes de glorification de la violence envers les femmes et de ce qui ne l’est pas. Ceci dit, le deuxième point très clair, si vous me le dites, de manière très condescendante… Si c’était une opinion faite sans aucune sournoiserie, sans avoir besoin d’attaquer ou de faire tomber quelqu’un, je l’aurais en fait accueilli, lu, pensé, » c’est peut-être comme ça que ça s’est passé « . Parce que parfois, dans une œuvre d’art, vous n’avez pas l’intention de le faire, mais ça retombe comme ça sur l’autre personne. moi, et de dire avec autorité, que mon interprétation est une ordure absolue, et votre interprétation est la meilleure interprétation, je m’y oppose

« Haseen Dillruba » est sorti sur Netflix le mois dernier. Le film est un thriller romantique écrit par Kanika Dhillon et réalisé par Vinil Matthew. Les critiques ont donné au film des critiques mitigées et médiocres, et Taapsee en a parlé sur Twitter et dans des interviews.