Taapsee Pannu fait allusion à une comparaison constante avec Kangana Ranaut, dit CECI

Taapsee Pannu a fait la une des journaux pour une chose ou une autre. Que ce soit à cause de son tiff avec Kangana Ranaut ou d’un jeu impeccable dans ses films.

Dans une interview, Taapsee Pannu a été interrogée sur la façon dont elle réussissait à faire les gros titres de tout problème sous le soleil, y compris quelque chose d’aussi non pertinent que les éternuements.

Elle a dit à la journaliste Pooja Talwar en hindi « Quel est votre problème ! N’est-ce pas une bonne chose, même mon éternuement compte ».

Elle a poursuivi: « S’il vous plaît, ne faites pas de mal, j’en suis très content. C’est la marque de pertinence des médias sociaux. Sinon, tant de gens éternuent, qui s’en soucie? Mais je suis heureux, les gens trouvent quelque chose à dire dans même une demi-photo de la mienne. Peut-être que j’ai copié quelqu’un juste en étant née femme. »

Taapsee faisait très probablement référence aux critiques constantes de la sœur de Kangana Ranaut, Rangoli Chandel, à son égard.

Elle a souvent été qualifiée de « copie sasti » (imitation bon marché) de Kangana. « Cela valide ma pertinence », a déclaré Taapsee.

Récemment, dans une interview avec Hindustan Times, on a demandé à Taapsee si elle manquait la présence de Kangana sur les réseaux sociaux, après que l’acteur de Manikarnika: The Queen of Jhansi a été banni de la plateforme, pour avoir enfreint les politiques. « Non, elle ne me manque pas. Elle ne me manquait pas, ou ne la voulais pas, aussi avant. Elle est trop hors de propos pour moi, dans ma vie personnelle. C’est une actrice, c’est une collègue à cet égard. Mais plus que ça , elle n’a aucune importance dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle, bon ou mauvais. Et je pense que la haine et l’amour viennent tous les deux du cœur. Si vous détestez quelqu’un, cela vient du cœur. Mais le pire c’est quand tu t’en fiches, quand tu es indifférent envers cette personne, quand cette personne n’a aucune valeur ou pertinence dans ta vie. Je pense que c’est le pire sentiment qu’une personne puisse avoir pour l’autre. Et ça c’est ça, donc ça n’a pas d’importance pour moi », avait-elle dit.

Sur le plan du travail, Taapsee a été vu pour la dernière fois dans ‘Haseen Dillruba’, qui a fait ses débuts sur Netflix le 2 juillet.