Taapsee Pannu et sa sœur Shagun Pannu profitent pleinement de leur séjour en Russie. Les sœurs ont partagé des photos et des vidéos sur leurs pages Instagram où elles ont basculé sur leur côté touristique. Au milieu des visites, Taapsee et Shagun sont tombés sur une autre diva à Saint-Pétersbourg et ce n’est autre que Shriya Saran. Oui, le duo a rencontré l’acteur de « Drishyam » et son mari Andrei Koscheev.

Taapsee a profité de son histoire Instagram et a partagé un joli selfie posant avec Shagun, Shriya et Andrei dans lequel tous posent joyeusement pour la caméra. Elle a légendé la photo en déclarant: « C’était un rattrapage tellement spécial! À bientôt tous les deux à Mumbai! »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Taapsee sera ensuite vu dans «Haseen Dillruba», un film original de Netflix. Le film est réalisé par Vinil Mathew et produit par Aanand L. Rai, Himanshu Sharma, Bhushan Kumar et Krishan Kumar sous la bannière Color Yellow Productions, T-Series et Eros International. Taapsee est jumelé aux côtés de Vikrant Massey et Harshvardhan Rane dans le film. « Haseen Dillruba » devrait être diffusé le 2 juillet 2021.

L’acteur a également « Rashmi Rocket » réalisé par Akarsh Khurana. Dans le film, Taapsee joue le rôle d’un athlète et sera vu aux côtés de Priyanshu Painyuli et Abhishek Banerjee.

Un autre film de Pannu est ‘Looop Lapeta’ qui est le remake en hindi du film allemand ‘Run Lola Run’. Le film met également en vedette Tahir Raj Bhasin dans le rôle principal masculin. Le film passionnant devrait sortir sur les écrans plus tard cette année.