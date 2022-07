Taapsee Pannu est fière d’avoir décroché Dunki avec Shah Rukh Khan ; “C’est un exploit parce que…”

LIEN:

Dunki est l’un des films les plus attendus avec Shah Rukh Khan après Pathan et Jawan. Taapsee Pannu a été signé comme la principale dame aux côtés de SRK dans le Rajkummar Hirani film. Il y a quelques jours, Taapsee avait parlé du lien commun entre elle et Shah Rukh Khan. Maintenant, dans une récente interview, Taapsee Pannu a qualifié l’atterrissage d’un film de Rajkummar Hirani aux côtés de Shah Rukh Khan d’un exploit. Comme tout le monde le sait, Taapsee n’est pas issue d’un milieu cinématographique et a fait ses preuves à travers ses films. Elle a dit qu’elle n’avait même pas de lien avec les piliers de l’industrie. Découvrez son interview et sachez ce qu’elle a à dire…

Pendant ce temps, Taapsee sera vue dans le biopic Shabaash Mithu dans lequel elle incarne l’ancienne skipper indienne Mithali Raj.