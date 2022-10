Taapsee Pannu dit aux paparazzi ‘aise mat karo’ après l’avoir empêchée de fermer la portière de sa voiture [Watch]

Taapsee Pannu a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons depuis qu’elle s’est bagarrée avec les paparazzi lors d’un événement à Dobaaraa. Elle a été jugée grossière et arrogante par les internautes pour son comportement. Plus tard, elle a partagé sa version de l’histoire et a expliqué à quel point les photographes s’étaient comportés avec elle. Une fois de plus, Taapsee a été agacée par les paparazzi qui ont essayé de l’empêcher de fermer la portière de sa voiture. Bien qu’elle ait été visiblement irritée par le comportement, elle a gardé son sang-froid et a dit poliment aux paparazzis, “Aise mat karo (ne fais pas ça)” avant de partir dans sa voiture. Les paparazzi lui ont alors présenté leurs excuses. Alors que certains internautes l’ont soutenue dans la situation, certains l’ont appelée la prochaine Jaya Bachchan.