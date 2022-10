Taapsee Pannu dit “aise mat karo” alors qu’elle s’en prend aux paps, les internautes la comparent à Jaya Bachchan

La rencontre de Taapsee Pannu avec les paparazzi fait souvent l’actualité. L’actrice a une fois de plus demandé aux photographes de ne pas la prendre en photo alors qu’elle montait dans sa voiture mercredi. Elle a été sonnée en ligne et comparée à Jaya Bachchan.

Le 26 octobre, alors que les photographes attendaient pour la prendre en photo, l’actrice a été vue en train de monter dans sa voiture. Alors qu’elle fermait la portière de sa voiture, l’actrice a été vue en train de répéter “Aise mat karo” à plusieurs reprises. Elle a été critiquée en ligne et comparée à Jaya Bachchan.

Réagissant à la vidéo, les internautes ont commencé à l’appeler “dusri jaya bachchan”.





Pour les non-initiés, dans la vidéo partagée par Hindustan Times sur Instagram, lorsqu’un journaliste est entendu interroger la star de Pink sur la prétendue « campagne négative » contre son dernier film Dobaaraa, Taapsee répond en disant : « Kaunsi film ke khilaf nahi chalaya gaya. ( Quel film n’y a pas fait face)?” Lorsque le journaliste a tenté de l’interrompre, on voit Taapsee lui demander de répondre d’abord à sa question. “Pehle aap meri baat ka jawab dijiye, principal aapke sawal ka jawab de dungi. Kaunsi film ke saath nahi chalaya gaya?”

Réalisé par Anurag Kashyap, Dobaaraa avec Taapsee Pannu dans le rôle principal, est une adaptation officielle en hindi d’un thriller espagnol Mirage. Le film est basé sur le concept de voyage dans le temps. Dobaaraa s’est ouvert à des critiques mitigées et ses collections au box-office n’étaient pas impressionnantes non plus.

Le journaliste a ensuite affirmé que même les critiques avaient mené une campagne négative contre le film, ce à quoi un Taapsee surpris a répondu: “Les critiques se connectent à la campagne chalaya négative !!” Elle ajoute ensuite : “Ek baar thoda sa homework kar lena question pooch lene se pehle (veuillez faire vos devoirs avant de poser une question).” Alors que le journaliste élevait la voix pour rendre sa voix plus claire, l’actrice a poursuivi en disant: “Chillao mat chillao mat bhai, phir ye bolenge, acteurs ko tameez nahi hai. (Ne criez pas. Alors vous direz que les acteurs ne t avoir des manières).