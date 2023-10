Taapsee Pannu demande aux papistes de s’écarter de sa voiture et dit « baad me bologe dhakka lag gaya »

Taapsee Pannu semblait irritée lorsque les paparazzi l’ont traquée devant un restaurant samedi soir.

Taapsee Pannu a été repéré samedi soir 7 octobre par des photographes devant un restaurant. Alors que l’actrice se dirigeait vers sa voiture, elle a été encerclée par les paparazzi. Taapsee, qui a donné plusieurs performances acclamées par la critique dans des films tels que Pink, Thappad, Mulk et Badla, semblait irritée par les pap qui la harcelaient.

L’actrice leur a demandé à plusieurs reprises de s’écarter de son chemin et a dit : « S’il vous plaît, hatt jaaiye, nahi toh baad me bologe dhakka lag gaya (S’il vous plaît, éloignez-vous, sinon vous direz plus tard que vous avez été blessé) ». La vidéo, partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur son compte Instagram, devient désormais virale sur Internet.

Soutenant l’actrice, de nombreux internautes ont également critiqué les pap dans la section commentaires. L’un d’eux a écrit : « Les pap méritent ce type d’insulte, ils se comportent très mal depuis quelques jours », tandis qu’un autre a ajouté : « Thodi self respect bachi ho to doob maro media walon (Si vous, pap, avez encore du respect pour vous-même en vous, va mourir). »





Pendant ce temps, l’actrice sera vue partageant l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan dans la comédie sociale Dunki réalisée par Rajkumar Hirani. Le film très attendu, qui mettrait également en vedette Vicky Kaushal, devrait sortir dans les salles du monde entier le 22 décembre et affrontera Salaar.

Réalisé par Prashanth Neel, qui a dirigé la franchise KGF et mettant en vedette la star de Baahubali Prabhas, Salaar Part 1: Ceasefire devait initialement sortir en salles le 28 septembre, mais les créateurs ont ensuite reporté la sortie en raison de retards dans les effets visuels. La nouvelle date de sortie a été annoncée le 22 décembre, créant ainsi le plus grand choc au box-office du cinéma indien dans l’ère post-pandémique.

LIRE | Taapsee Pannu s’est-elle distancée de la production locale Dhak Dhak en raison de conflits avec les coproducteurs ? Voici ce que nous savons