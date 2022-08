Taapsee Pannu critiquée par les internautes après sa vive dispute avec les paparazzis ; ils disent ‘Pourquoi agissait-elle comme une sourde’

Taapsee Pannu est devenue VIRALE depuis hier soir en raison de sa vive dispute avec les paparazzi lors d’un événement à Dobaaraa. Les paparazzis qui ont été invités à l’événement ont attendu 2 heures pour l’avoir, et ils ont d’abord insisté sur elle et l’ont appelée pour se faire cliquer, mais elle les a ignorés et s’est rendue à l’événement car elle était en retard. tandis que l’un des photographes a dit à Taapsee qu’elle était en retard aujourd’hui et qu’ils attendaient hr. Et cela a conduit au début de la dispute, ici l’actrice de thé a déclaré: ” Mujhe jo bola Gaya main kar rahi hoon, aap mere pe kyu chilla rahe ho? S’il vous plaît, parlez-moi respectueusement, je fais juste mon travail. Je suis arrivé sur temps à chaque endroit où l’on m’a demandé. Vous me parlerez avec respect, je vous parlerai aussi avec respect ».

Taapsee Pannu critiquée pour son attitude

Lorsque le photographe a affirmé qu’il ne s’était adressé qu’à elle avec respect, elle a répondu : “L’appareil photo est sur moi, donc seul mon côté peut être vu. Si c’est sur vous pour une fois, vous auriez compris comment vous me parlez.” Plus tard, l’actrice a joint sa main et a dit: “Aap salut hamesha Sahi hote ho, acteur salut hamesha super hota hai.”

Alors que certains disaient qu’Alia Bhatt et Ananya Panday auraient respecté les paparazzi

Alors que la vidéo h est devenue VIRALE, Internet s’est divisé et certains sont s, claquant brutalement l’actrice pour être ” grossière ” et ” arrogante “. Et a demandé pourquoi elle faisait la sourde oreille. Alors que d’autres l’ont comparée à Kangana Ranaut appelant qu’il l’achète même dans ce domaine. Certains fans de Taapsee Pannu l’ont soutenue et ont dit qu’elle avait raison. Beaucoup ont affirmé qu’ils devraient la boycotter car leur attitude envers l’actrice a été élevée. On se demande comment les choses vont tourner.