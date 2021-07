New Delhi: L’actrice de Bollywood Taapsee Pannu, qui a récemment annoncé sa société de production de films Outsiders Films, ainsi que son premier projet « Blurr », a commencé dimanche le tournage du nouveau film avec l’acteur Gulshan Devaiah.

Les deux stars ont partagé des photos sur les réseaux sociaux de leur premier jour de tournage pour les débuts de la production de Taapsee.

Taapsee a partagé une photo d’elle sur Instagram en train de lire le scénario du film et a laissé entendre que son personnage s’appellerait Gayatri. Sur la photo, on peut également la voir portant une élégante montre Bvlgari avec un haut noir, un pantalon assorti et une longue veste multicolore.

Elle a sous-titré son message comme suit : « Shubh Aarambh ! Faisons ça Gayatri ! #Blurr #Day1 ».

Pendant ce temps, Gulshan a partagé un tweet qui disait « M. et Mme Blurr ». Parallèlement, il a partagé un selfie avec sa nouvelle co-star. Il a également partagé une photo de lui et de Taapsee sur ses histoires Instagram, où il a écrit: « Nous sommes si bons que nous pouvons falsifier de manière convaincante des clichés spontanés. »

Taapsee, qui a joué dans des thrillers comme « Haseen Dilruba », « Badla », entre autres, avait précédemment révélé que « Blurr » serait un thriller de pointe. Co-écrit par Pawan Sony et Ajay Bahl, le film est dirigé par Bahl qui a réalisé des films comme « Section 375 » et « BA Pass ».

« Blurr » sera sûrement une montre intéressante car elle est soutenue par les plus grands noms de l’industrie. Ce n’est pas la première fois que Taapsee se lance dans l’entrepreneuriat, l’acteur de 33 ans possède également une entreprise d’organisation de mariages et une équipe de badminton connue sous le nom de 7 Aces Pune.

Côté cinéma, l’acteur de 33 ans est prêt pour une saison à bloc avec son prochain « Looop Lapeta », « Rashmi Rocket », « DooBaaraa », « Shabaash Mithu », et un film du sud, avec beaucoup d’autres dans le pipeline.