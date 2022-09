Une vidéo devenue virale en ligne montre l’acteur Taapsee Pannu agité après qu’un paparazzo ait commenté son film Dobaaraa récemment sorti et lui ait dit que le film n’avait pas réussi à impressionner et qu’il était la cible de commentaires négatifs de la part des critiques. Taapsee assistait aux OTT Play Awards et c’était sur le tapis rouge de l’événement où l’acteur a été vu mécontent des commentaires sur son film. Au cours de l’interaction avec les médias, une Taapsee visiblement instable a dit aux journalistes/paps de faire leurs devoirs avant de lui poser des questions. L’incident a été filmé et la vidéo circule maintenant sur Internet.

Dans la vidéo partagée par Hindustan Times sur Instagram, lorsqu’un journaliste est entendu interrogeant la star de Pink sur la prétendue “campagne négative” contre son dernier film Dobaaraa, Taapsee répond en disant : “Kaunsi film ke khilaf nahi chalaya gaya. (Quel film n’a pas y faire face) ?” Lorsque le journaliste a tenté de l’interrompre, on voit Taapsee lui demander de répondre d’abord à sa question. “Pehle aap meri baat ka jawab dijiye, principal aapke sawal ka jawab de dungi. Kaunsi film ke saath nahi chalaya gaya?”

Le journaliste a ensuite affirmé que même les critiques avaient mené une campagne négative contre le film, ce à quoi un Taapsee surpris a répondu: “Les critiques se connectent à la campagne chalaya négative !!” Elle ajoute ensuite : “Ek baar thoda sa homework kar lena question pooch lene se pehle (veuillez faire vos devoirs avant de poser une question).” Alors que le journaliste élevait la voix pour rendre sa voix plus claire, l’actrice a poursuivi en disant: “Chillao mat chillao mat bhai, phir ye bolenge, acteurs ko tameez nahi hai. (Ne criez pas. Alors vous direz que les acteurs ne t avoir des manières).

Plusieurs internautes ont laissé des commentaires sur la publication alors que la vidéo laissait les utilisateurs des médias sociaux divisés. “Question ka réponse nhi hota tb sab ase hi baat ghumate h bss.” a commenté un utilisateur d’Instagram. “Bhot shi jawab diya”, a écrit un autre. “Media walle kyu jate hoh jaleel hone maay pucha karo qn bhau maat do”, a commenté un autre utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Arrogance full peak pe hai.”

Regardez la vidéo ci-dessous :





En août, une vidéo similaire de Taapsee se disputant pour être arrivée en retard à l’événement promotionnel de son film et ne pas avoir posé pour les paps à Mumbai, était devenue virale sur les réseaux sociaux. Taapsee s’est disputée après que paps se soit plaint qu’elle avait promis de poser pour les photos, mais elle ne l’a pas fait. Dans la vidéo, on peut voir des photographes l’appeler alors qu’elle entrait à l’intérieur. Les photographes ont également déclaré qu’elle était arrivée en retard. Après cela, l’actrice a demandé aux papas d’être respectueux envers elle. Elle a dit : « Mujhe jo bola gaya main kar rahi hoon, aap mere pe kyu chilla rahe ho ? S’il vous plaît, parlez-moi de manière respectueuse, je ne fais que mon travail. Je suis arrivé à l’heure à chaque endroit où on m’a demandé. Vous me parlerez avec respect, je vous parlerai également avec respect. » Alors que son équipe faisait de son mieux pour la calmer. Taapsee a déclaré : « La caméra est sur moi, donc seul mon côté peut être vu. Si c’est sur vous pour une fois, vous auriez compris comment vous me parlez.” Les mains jointes, l’actrice a ajouté : “Aap salut hamesha sahi hote ho, acteur salut hamesha galat hota hai.”

Réalisé par Anurag Kashyap, Dobaaraa avec Taapsee Pannu dans le rôle principal, est une adaptation officielle en hindi d’un thriller espagnol Mirage. Le film est basé sur le concept de voyage dans le temps. Dobaaraa s’est ouvert à des critiques mitigées et ses collections au box-office n’étaient pas impressionnantes non plus.