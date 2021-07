Taapsee Pannu annonce le premier projet ‘Blurr’ de sa maison de production ‘Outsider Films’

Continuer à se concentrer sur les films au contenu novateur ; Zee Studios en association avec Outsiders Films & Echelon Productions dévoile le premier look du film intitulé BLURR. Le film est titré par l’acteur polyvalent Taapsee Pannu. Elle est vantée pour ses performances nuancées dans des films qui sont non seulement appréciés du public, mais également très acclamés.

Le film sera dirigé par le réalisateur Ajay Bahl, mieux connu pour son film ‘Section 375’ qui a été acclamé par la critique et apprécié par le public. Blurr est écrit conjointement par Pawan Sony et Ajay Bahl. L’affiche du film a suscité une profonde intrigue parmi le public et avec une nouvelle vague de thrillers, Blurr est sur le point d’élever le niveau. Shariq Patel, directeur commercial de Zee Studios, partage : « Nous sommes heureux de partager le premier aperçu de notre projet avec le public. C’est excitant de voir Taapsee et Ajay, deux des personnes les plus créatives se réunir pour créer de la magie avec Blurr. le script est unique et très engageant, et nous attendons tous avec impatience le voyage à venir. »

Après avoir livré elle-même de nombreux thrillers à succès, Taapsee Pannu devient productrice avec son partenaire Pranjal Khandhdiya de Outsiders Films. Elle partage: « Blurr est le genre de scénario que j’attendais. Je suis ravie de devenir enfin productrice avec ce film et avec le soutien des coproducteurs et de l’équipe, je suis sûre que ça va être un enrichissement « Collaborer avec Ajay est aussi excitant que possible d’après ce que j’ai vu son travail. Il est le meilleur pour porter l’histoire captivante de Blurr à l’écran « .

Vishal Rana d’Echelon Productions partage : « Blurr est l’un des meilleurs scripts que j’aie jamais lus. Étant moi-même un grand fan de thrillers, je voulais faire ce film d’une certaine manière qui émerveillerait le public. Avec Ajay Bahl à la direction et Taapsee à la tête de la distribution vedette, nous avons eu la chance de réunir les meilleurs talents de l’industrie pour réaliser ce film. Avec Zee Studios, nous avons trouvé les partenaires parfaits et maintenant nous sommes impatients de faire cet incroyable voyage pour faire ce film ensemble ». Connu pour des films acclamés par la critique comme ‘Section 375’, ‘BA Pass’, le réalisateur Ajay Bahl partage, « Blurr est une histoire stimulante et intrigante qui m’a vraiment excité en tant que réalisateur. Cette association avec Zee Studios et Taapsee fera sûrement de Blurr un film mémorable pour moi. Avec l’échelle massive qu’il promet et la narration qu’il apporte, je pense que BLURR ne sera pas seulement un artiste puissant, mais il restera aussi avec le public. La raison étant, ce n’est pas seulement un film saisissant thriller psychologique, mais il a également un contexte social intrigant. Semblant prometteur à première vue, le film sera sûrement une montre intéressante car il est soutenu par les plus grands noms de l’industrie.

Le film sortira bientôt sur les parquets et plus de détails suivront.