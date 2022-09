Taapsee Pannu a de nouveau attiré beaucoup d’attention des internautes en raison de son comportement lors d’un événement. L’actrice était présente pour répondre aux questions des médias où elle parlait également du fait que sa dernière sortie Dobaaraa était boycottée et ne fonctionnait pas bien au box-office. A quoi elle a répondu, ” Chilaao mat, phir aap log bologe acteurs ko tameez nahi hai’ (Premièrement ne criez pas, alors vous direz, nous les acteurs ne savons pas parler’.) Plus tard, elle a répondu à la question qu’il y a la plupart des films ont été boycottés et ont fait face au box-office.Alors que la journaliste a sondé et a déclaré que le film n’était pas aimé par personne, même par les critiques, elle l’a piqué et a dit qu’il devrait faire ses recherches avant de demander sa question, alors que les critiques ont salué le film de Tapasee et ont fait l’éloge de son jeu. Bien que le film n’ait pas impressionné les fans de l’actualité du divertissement

Bien que cette attitude de Taapsee ne soit pas très appréciée par les internautes et que sa vidéo de conversation avec la journaliste soit qualifiée de grossière et arrogante, ils la critiquent pour la même chose. Jetez un œil à la façon dont Taapsee se fait troller pour son attitude envers les médias lors de l’événement.

Plus tôt, Taapsee Pannu s’est disputée avec les paparazzi après qu’ils aient prétendu qu’elle était en retard et qu’elle a même refusé plus tard de poser pour eux. Taapsee leur a répondu qu’elle était toujours à l’heure et qu’ils ne pouvaient pas lui crier dessus. Alors que beaucoup se sont tenus aux côtés des médias et ont critiqué Taapsee qu’elle faisait la sourde oreille et si elle avait pu attendre plus de deux minutes, cela ne serait pas arrivé. Beaucoup ont choisi l’actrice pour son attitude. Taapsee a également fait la une des journaux en disant qu’elle aussi voulait que ses films soient boycottés car il voulait être dans la ligue d’Aamir Khan et d’Akshay Kumar.