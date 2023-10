Taapsee Pannu a critiqué son attitude après avoir dit de manière irritante aux paparazzi de s’écarter de son chemin [Watch video]

Dunky actrice Lac Taap PannuLa guerre froide contre les paparazzi semble se poursuivre encore aujourd’hui, puisque l’actrice a été aperçue hier soir dans un restaurant populaire et avait l’air un peu contrariée par les paparazzi. L’actrice a été vue disant de manière irritante aux photographes de s’écarter et de la laisser monter dans la voiture, et cette attitude de Taapsee lui fait face à de nombreuses critiques. Dans la vidéo, vous pouvez voir Taapsee être la moins intéressée en se faisant cliquer et en disant aux paparazzi de s’éloigner de son chemin et en disant : » Vous allez dire que je vous ai poussé « . Taapsee a été vexée par les photographes lorsqu’elle a été accusée d’être arrivée en retard à un événement où ils lui ont demandé d’attendre et de se faire cliquer pendant deux minutes, et elle a mentionné son retard. Les photographes lui ont dit qu’ils attendaient depuis des heures pour obtenir un clic et qu’elle devrait au moins respecter cela, tandis que Taapsee a riposté, affirmant qu’elle n’était pas en retard et qu’elle était arrivée à l’heure.