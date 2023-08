Taali: Sushmita Sen révèle les filles Renee, la réaction d’Alisah quand elle parle de vouloir un mari

Sushmita Sen recueille actuellement des éloges pour son interprétation de l’activiste transgenre Shreegauri Sawant dans Taali. La série Web est tombée sur JioCinema la semaine dernière. Sushmita a bouleversé tout le monde avec son interprétation de Shreegauri Sawant. Ils ont tous les deux un énorme point commun. Shreegauri et Sushmita ont tous deux adopté des enfants. Sushmita est mère de Renée et Alisah. L’actrice a donné l’exemple en adoptant des enfants à un jeune âge. Et maintenant, l’actrice a partagé les réactions de ses filles lorsqu’elles discutent de la volonté de Sushmita de se marier.

Renée et Alisah ne veulent pas de figure paternelle ?

En parlant à Siddharth Kanan, Sushmita Sen révèle que Renee et Alisah ne manquent pas de figure paternelle puisqu’elles n’ont jamais eu de père dans leur vie. Cependant, quand elle leur suggère de se marier, ils lui répondent en disant: « Quoi? Pour quoi? Je ne veux pas de père » Sushmita partage qu’elle veut un mari et que son mariage n’a peut-être rien à voir avec eux. Le Taali Beauty partage que sa fille Renee et Alisah ne manquent pas de père. Pour eux, ils ont son père, c’est-à-dire leur grand-père. « Il est tout pour eux. Chaque fois qu’ils ont besoin d’une figure paternelle et d’un bon exemple, il est l’homme. »

Sushmita Sen sur l’importance d’avoir un père

Plus tôt, Sushmita Sen s’est ouverte sur les idées fausses d’être une mère célibataire. L’actrice a déclaré à un portail d’informations sur le divertissement en ligne que les gens ont tendance à penser qu’il y aurait un déséquilibre dans la vie des enfants s’ils grandissaient sans père. Sushmita pense que les pères sont importants mais ajoute qu’on ne peut pas manquer quelque chose ou quelque chose qu’ils n’ont jamais eu. Sushmita élève Renee depuis l’âge de 24 ans. Elle a adopté Alisah en 2010. La petite est récemment partie étudier à Paris. Sushmita s’est extasié sur le fait que sa fille grandit dans une vidéo sincère.

Regardez la vidéo de Sushmita renversant les fans avec sa transformation pour Taali:

Relations Sushmita Sen

Sushmita Sen a eu sa juste part de relations dans sa vie. L’actrice sortait auparavant avec Rohman Shawl qu’elle a rencontré sur Instagram. Rohman est mannequin et acteur. Ils avaient arrêté il y a quelques mois. Plus tard, Sushmita a été liée à Lalit Modi. Cependant, il semble qu’ils se soient séparés. Selon la rumeur, elle aurait retrouvé Rohman à nouveau. Pendant ce temps, l’actrice profite du succès de Taali.