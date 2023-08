Taali: Sushmita Sen est revenue au dub peu de temps après avoir subi une crise cardiaque, révèlent les créateurs Arjun et Kartk [Exclusive]

La bande-annonce de Taali tombé il y a quelques jours et Sushmita Sen a fait un grand acte en tant qu’activiste transgenre Shreegauri Sawant. Taali est tout au sujet de la lutte pour la reconnaissance et les droits du troisième genre, transgenre et plus encore. Shreegauri Sawant a eu un rôle clé dans le même. Taali est son voyage. BollywoodLife a eu la chance de parler aux créateurs de Taali, Arjun Singgh Baran et Kartk D Nishandar et nous avons eu un aperçu du développement de cette série Web actuellement très attendue. Ils nous ont dit que Sushmita Sen avait fait le doublage quelques jours après avoir subi une crise cardiaque.

Sushmita Sen doublée pour Taali peu de temps après son opération, révèlent les créateurs Arjun et Kartk

Plus tôt cette année, Sushmita Sen a envoyé des ondes de choc dans l’industrie et à travers le pays lorsqu’elle a révélé qu’elle avait subi une crise cardiaque et avait subi une intervention chirurgicale pour la même chose. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et a laissé beaucoup s’interroger sur la fragilité de la vie. Nous avons demandé aux créateurs de Taali, Arjun et Kartk s’il restait un tournage du côté de Sushmita. Ils nous ont dit en exclusivité que Sushmita Sen avait terminé le tournage mais que le doublage restait. « Sushmita tournait pour Aarya 3 et elle était censée commencer à doubler pour Taali. » Arjun et Kartk ont ​​déclaré à BollywoodLife.

Ils ont en outre révélé qu’après son retour de l’opération, ils avaient parlé à Sushmita. « En 10 jours, elle était dans le studio de doublage, ce qui était louable de sa part. Elle nous a dit ‘Je viendrai faire le doublage' », ont-ils ajouté. Eh bien, cela prouve à quel point Sushmita Sen était dévouée envers Taali. Les créateurs ont partagé avec nous quelques mises à jour plus intéressantes du tournage en coulisses de Taali.

Regardez la vidéo teaser de Taali ici :

Teaser et réponse de Taali

Eh bien, la réponse au teaser il y a quelques jours a été louable. Tout le monde est gaga de voir à quel point Sushmita s’est glissée dans le rôle d’une militante transgenre, Shreegauri Sawant. Lorsque le premier regard est tombé, ils n’étaient pas sûrs qu’une actrice essaie le rôle d’une transgenre. Beaucoup ont élevé la voix sur les réseaux sociaux, mais les créateurs et Sushmita les ont fait taire avec le teaser de Taali.

Taali est produit par Arjun Singgh Baran, Kartk D Nishandar et Afeefa Nadiadwala. Il est écrit par le scénariste primé Kshitij Patwardhan. Les épisodes sortent sur JioCinema le 15 août. Et pour des mises à jour plus intéressantes sur Taali, restez à l’écoute de BollywoodLife.