Taali : QUESTIONS des internautes Sushmita Sen jouant le rôle principal ; demander, ‘Pourquoi le VRAI transgenre n’est-il pas choisi dans le film ?’

Sushmita Sen vient d’annoncer son prochain film Taali un biopic de transgenre Gauri Sawant sur ses réseaux sociaux et il a reçu des réponses mitigées parmi les fans et les internautes. Alors que les fans sont heureux que l’ancienne Miss Univers assume des rôles difficiles et ont hâte de voir celui-ci. Non seulement ses fans, mais même sa fille Renee et sa belle-sœur Charo Asppa sont fières que Sush joue le rôle d’une transgenre pour la première fois et elles ont fait l’éloge de l’actrice. Renée a écrit : “Maa Tellement tellement tellement fière de toi Dugga Dugga Je t’aime le plus” a commenté Charu Asopa, ” Wowww Le premier regard est génial.. si fier de toi didi. dans l’attente de l’amour que vous avez fait”.

Jetez un œil à la réponse mitigée des internautes alors que Sushmita Sen annonce jouer un transgenre à Taali

Cependant, cette annonce par Sushmita de jouer un transgenre a soulevé des questions valables de la part des internautes, pourquoi n’ont-ils pas choisi les vrais transgenres, ce serait une opportunité parfaite pour eux et beaucoup sont d’accord avec cela. Un utilisateur a déclaré: “Je pense qu’il est grand temps maintenant, les femmes transgenres devraient également avoir la possibilité de jouer … au lieu de prendre une actrice, une personne transgenre devrait jouer ce rôle”. Un autre utilisateur a commenté : “Une opportunité parfaite de caster un véritable acteur transgenre manquée. Encore une fois.”

Eh bien, ce n’est pas la première fois que les internautes se plaignent d’une mauvaise diffusion, plus tôt aussi, ils ont parlé de la façon dont la mauvaise diffusion gâche les films et l’exemple était Laxmii Bomb, où Akshay Kumar a reçu le rôle principal de jouer un transgenre dans le film . Plus tôt, Neena Gupta a également expliqué pourquoi les acteurs plus âgés n’étaient pas choisis pour Saandh Ki Aankh après que Bhumi Pednekar et Taapsee Pannu aient joué les 60 pièces féminines dans ledit film. Pour en revenir à Taali, nous espérons que Sushmita réussira à surmonter ces défis.