Serena Williams a accueilli Roger Federer au “club de retraite” du tennis jeudi, affirmant qu’elle a toujours admiré et admiré la légende suisse.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a déclaré jeudi qu’il prendrait sa retraite après avoir joué la semaine prochaine à Londres à la Laver Cup.

Parmi ceux qui ont félicité l’icône de 41 ans pour sa formidable carrière, Williams, 23 fois vainqueur du Grand Chelem, a déclaré qu’elle “évoluait” loin du tennis, l’US Open de la semaine dernière devant être son dernier tournoi.

“Je voulais trouver la façon parfaite de dire cela, alors que vous avez mis ce jeu au repos avec tant d’éloquence – parfaitement fait, tout comme votre carrière”, a déclaré Williams dans un post Instagram.

“Je t’ai toujours admiré et admiré. Nos parcours ont toujours été si similaires, si semblables. Vous avez inspiré d’innombrables millions et millions de personnes – dont moi – et nous n’oublierons jamais.

Williams est venue aussi près qu’elle est venue de dire fermement que sa propre carrière est terminée en accueillant Federer dans “le club de la retraite”.

“Je vous applaudis et j’attends avec impatience tout ce que vous ferez à l’avenir”, a écrit Williams. “Bienvenue au club des retraités. Et merci d’être vous @rogerfederer.

