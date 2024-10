T20 Spring Challenge 2024 – Matchs 17 et 18

Voici les pronostics et les conseils de paris de Fantasy Cricket pour le T20 Spring Challenge, le match 17 – Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women et le match 18 – Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women, qui se joueront le 17 octobre au Cricket Central. , Sydney.

SCORES EN DIRECT – Match 17 – Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women (Cricket Central, Sydney)

Forme actuelle du Sydney Thunder Women :

Les Sydney Thunder Women sont actuellement placées à la 8ème position au tableau des points avec 1 victoire et 2 défaites à leur actif.

La meilleure buteuse du Sydney Thunder Women dans le T20 Spring Challenge est Anika Learoyd avec 115 points à son actif.

La meilleure preneuse de guichet pour Sydney Thunder Women dans le T20 Spring Challenge est Samantha Bates avec 3 scalps à son actif.

Les Sydney Thunder Women ont remporté leur match précédent contre les Perth Scorchers Women par 61 points.

Sydney Thunder Women a frappé en premier et a affiché un total de 183 pour 3 en 20 overs. Tahlia Wilson et Anika Learoyd ont joué superbement et ont respectivement fracassé 81 et 60 points. Tahlia Wilson en particulier était tout simplement sensationnelle avec la batte. Elle a réussi 10 quatre et 1 six pour aider les Sydney Thunder Women à atteindre un total sain de 183 en 20 overs de jeu.

Pendant la course-poursuite, Maddy Darke a bien commencé pour les Perth Scorchers Women, mais elle a continué à perdre des partenaires à l’autre bout. Taneale Peschel et Hannah Darlington ont ramassé respectivement 2 et 3 guichets pour infliger un maximum de dégâts à l’ordre intermédiaire des Perth Scorchers Women. Les Perth Scorchers Women ont finalement été limitées à 122 pour 9, perdant le match par 61 points.

Forme actuelle des Sixers de Sydney Femmes :

Les Sydney Sixers Women sont actuellement placées à la 7ème position au tableau des points avec 1 victoire et 2 défaites à leur actif.

La meilleure buteuse des Sydney Sixers Women lors du T20 Spring Challenge est Erin Burns avec 101 points à son actif.

La meilleure preneuse de guichet pour les Sydney Sixers Women dans le T20 Spring Challenge est Juliette Morton avec 4 scalps à son actif.

Sydney Sixers Women a perdu son match précédent contre Melbourne Stars Women par 8 guichets.

Le match a été réduit à 19 overs par équipe en raison de la pluie. Les Sydney Sixers Women ont frappé en premier et ont affiché un total de 130 pour 5 en 19 overs. Erin Burns était la seule guerrière des Sixers Women alors que les guichets tombaient à intervalles réguliers à l’autre bout. Burns a réalisé 65 courses sur 49 balles, atteignant 8 limites. Grâce à son talent avec la batte, les Sydney Sixers Women ont réussi à franchir la barre des 120 points et à terminer à 130 en 19 overs de jeu.

Au cours de la course-poursuite, les Melbourne Stars Women ont perdu Olivia Henry à moindre coût. Après son licenciement, Meg Lanning a joué une manche phénoménale de 92 points en 57 balles, frappant 10 quatre et deux énormes six. Elle n’est pas restée en dehors et a remporté le match pour les Melbourne Stars Women au 18e avec 8 guichets en main.

Jetons un coup d’œil aux équipes :

Sydney Thunder Femmes

Anika Learoyd, Claire Moore, Georgia Adams, Saskia Horley, Sammy Jo Johnson, Taneale Peschel, Tahlia Wilson, Hannah Darlington, Samantha Bates, Sienne Eve, Shabnim Ismail

Sydney Sixers Femmes

Hollie Armitage, Mathilda Carmichael, Amelia Kerr, Ashleigh Gardner, Ellyse Perry, Erin Burns, Sophie Ecclestone, Alyssa Healy (semaine), Kate Pelle (semaine), Courtney Sippel, Kate Peterson, Lauren Cheatle, Maitlan Brown

Conseils de paris sur le cricket et pronostics de match* – PrePlay

Qui gagnera le tirage au sort ? – Sydney Thunder Femmes

Qui va gagner ?– Sydney Thunder Femmes

Meilleur frappeur (points marqués) – Anika Learoyd (Sydney Thunder Femmes), Mathilda Carmichael (Sydney Sixers Femmes)

Top Bowler (guichets pris) – Samantha Bates (Sydney Thunder Femmes), Courtney Sippel (Sydney Sixers Femmes)

La plupart des six – Anika Learoyd (Sydney Thunder Femmes), Mathilda Carmichael (Sydney Sixers Femmes)

Joueur du match– Samantha Bates (Thunder de Sydney, femmes)

L’équipe marque en premier – Sydney Thunder Femmes 155+, Sydney Sixers Femmes 140+

Handicap de match : Sydney Thunder Femmes

SCORES EN DIRECT – Match 18 – Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women (Cricket Central, Sydney)

Forme actuelle des Melbourne Stars Women :

Les Melbourne Stars Women sont actuellement placées à la 3ème position au tableau des points avec 2 victoires et 1 défaite à leur actif.

La meilleure buteuse des Melbourne Stars Women dans le T20 Spring Challenge est Meg Lanning avec 119 points à son actif.

La meilleure preneuse de guichet pour les Melbourne Stars Women dans le T20 Spring Challenge est Hasrat Gill avec 3 scalps à son actif.

Les Melbourne Stars Women ont remporté leur match précédent contre les Sydney Sixers Women par 8 guichets.

Le match a été réduit à 19 overs par équipe en raison de la pluie. Les Sydney Sixers Women ont frappé en premier et ont affiché un total de 130 pour 5 en 19 overs. Erin Burns était la seule guerrière des Sixers Women alors que les guichets tombaient à intervalles réguliers à l’autre bout. Burns a réalisé 65 courses sur 49 balles, atteignant 8 limites. Grâce à son talent avec la batte, les Sydney Sixers Women ont réussi à franchir la barre des 120 points et à terminer à 130 en 19 overs de jeu.

Au cours de la course-poursuite, les Melbourne Stars Women ont perdu Olivia Henry à moindre coût. Après son licenciement, Meg Lanning a joué une manche phénoménale de 92 points en 57 balles, frappant 10 quatre et deux énormes six. Elle n’est pas restée en dehors et a remporté le match pour les Melbourne Stars Women au 18e avec 8 guichets en main.

Forme actuelle des Renegades de Melbourne Femmes :

Les Melbourne Renegades Women sont actuellement placées à la 6ème position du tableau des points avec 1 victoire et 2 défaites à leur actif.

La meilleure buteuse des Melbourne Renegades Women dans le T20 Spring Challenge est Courtney Webb avec 110 points à son actif.

La meilleure preneuse de guichet pour les Melbourne Renegades Women dans le T20 Spring Challenge est Georgia Prestwidge avec 5 scalps à son actif.

Les Melbourne Renegades Women ont perdu leur match précédent contre les Adelaide Strikers Women par 17 points.

Adelaide Strikers Women a frappé en premier et elles ont affiché un total de 173 pour 5 en 20 overs. Katie Mack et Ellie Johnston s’en sont sorties à moindre coût. Après leurs renvois, Madeline Penna est arrivée sur le terrain et elle a écrasé les quilleurs sur toutes les parties du terrain. Elle a marqué un match en remportant 113 points sur 64 balles. Penna a frappé 17 quatre et trois énormes six lors de son coup. Grâce à son talent au bâton, les Adelaide Strikers Women ont atteint un total respectable de 173 en 20 overs de jeu.

Au cours de la course-poursuite, les Melbourne Renegades Women se sont égarées dès le départ. Ils étaient à 3 guichets pour seulement 38 courses. Courtney Webb et Emma de Broughe ont apporté quelques espoirs dans le camp des Melbourne Renegades Women en marquant respectivement 36 et 31 points. Cependant, ces deux frappeurs sont sortis au mauvais moment. Amanda Jade Wellington a récolté 4 guichets pour 18 points alors que les Melbourne Renegades Women ont été éliminées pour 156, perdant le match par 17 points.

Jetons un coup d’œil aux équipes

Renégats de Melbourne Femmes

Sarah Coyte (c), Tia Davidge, Emma de Broughe, Samara Dulvin, Nicole Faltum, Poppy Gardner, Ella Hayward, Milly Illingworth, Sara Kennedy, Bronte Leishman, Georgia Prestwidge, Naomi Stalenberg, Courtney Webb

Melbourne Stars Femmes

Sophie Day, Tess Flintoff, Maisy Gibson, Hasrat Gill, Olivia Henry, Meg Lanning, Rhys McKenna, Sasha Moloney, Indigo Noble, Mia Perrin, Sophie Reid, Zoe Samuel, Holly Spencer

Conseils de paris sur le cricket et pronostics de match* – PrePlay

Qui gagnera le tirage au sort ? – Melbourne Stars Femmes

Qui va gagner ?– Melbourne Renegades Femmes

Meilleur frappeur (points marqués) – Courtney Webb (Melbourne Renegades Femmes), Tess Flintoff (Melbourne Stars Femmes)

Top Bowler (guichets pris) – Emma de Broughe (Melbourne Renegades Femmes), Sophie Day (Melbourne Stars Femmes)

La plupart des six – Courtney Webb (Melbourne Renegades Femmes), Tess Flintoff (Melbourne Stars Femmes)

Joueur du match-Courtney Webb (Melbourne Renegades Femmes)

L’équipe marque en premier – Melbourne Renegades Femmes 160+, Melbourne Stars Femmes 155+

Handicap de match : Renégats de Melbourne Femmes

Live Cricket Streaming T20 Spring Challenge 2024 :

*NB : ces pronostics peuvent être modifiés à l’approche du début du match, une fois que les équipes de départ finales auront été annoncées et que nous lancerons des fonctionnalités « In-Play », alors restez à l’écoute.

