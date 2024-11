T1 et Gen.G, quelle équipe rivalisera avec le Chinois Bilibili pour le c

‘6ème rencontre du destin. Est-ce que ce sera encore cette fois-ci ?

L’ennemi juré de la Corée dans de nombreux sports est de loin le Japon. Cependant, la situation est différente dans l’e-sport. La Chine peut être considérée comme le meilleur rival de la Corée.

En termes de taille, d’investissement et d’intérêt global pour l’industrie de l’e-sport, la Chine a déjà dépassé la Corée, mais la Corée reste supérieure, du moins en termes de compétences. Quoi qu’il en soit, il va sans dire que les deux pays continuent d’avoir une structure concurrentielle vive et créent des synergies grâce à la présence de rivaux.

Depuis le 26, la structure finale entre la Corée (LCK) et la Chine (LPL) est déjà complétée quels que soient les résultats des demi-finales, avec le « 2024 League of Legends World Championship » (Lold Cup) désormais à un seul match et le En Chine, la tête de série n°1 Billy Gaming, qui a remporté la LPL au printemps et à l’été cette année, a atteint la finale de la Coupe du monde LOL pour la première fois de l’histoire, tandis que la Corée jouera les demi-finales le 27 (heure coréenne). , avec LCK Yanggang Gen.G et T1 pour déterminer l’adversaire de Billy en finale.

Dans le cas de la première compétition organisée en 2011, la Corée et la Chine en étaient toutes deux aux premiers jours du service de League of Legends, et étant donné que même les équipes professionnelles n’ont pas encore été correctement formées, il n’y a jamais eu de coréen ou de chinois. équipe en finale depuis 13 ans depuis 2012, qui est la première année de la Coupe du Monde LOL.

Parmi eux, la Corée du Sud a gagné huit fois et a terminé deuxième six fois, tandis que la Chine a gagné trois fois et a terminé deuxième quatre fois pour diviser la Coupe du monde LOL. Dans le passé, les deux pays se sont affrontés lors de cinq finales, démontrant la domination absolue de la Corée du Sud avec quatre victoires et une défaite. Il s’agit de la sixième réunion en personne cette année.

Tout d’abord, l’ascension de Billy n’est pas facile, on s’attend donc à ce que ce soit un match facile. Bilibili était sur le point d’être éliminé en perdant contre LNG et T1 dans la même région lors de l’étape suisse (8es de finale), mais a ensuite survécu en s’imposant contre le PSG et G2. En quarts de finale, Billibilli, qui a débuté le tournoi en battant Hanwha Life e-Sports, tête de série n°1 de la LCK, 3-1 pour remporter le tournoi, a éliminé Weibo Gaming dans la même région 3-0 en demi-finale. et a couru jusqu’à la finale. Alors que le meilleur joueur de ligne du monde, Bin’Cheon Zevin, s’est complètement rétabli, il a complètement retrouvé la puissance de l’équipe la plus forte de la LPL cette année.

Les rivaux de LCK Fate, Gen.G et T1, se sont à nouveau rencontrés sur le chemin de la finale de la Coupe du monde LOL. T1 est le champion en titre et le meilleur joueur d’une compétition internationale reconnue, visant à remporter la cinquième Coupe du monde LOL de tous les temps. Il n’a rejoint la Coupe du Monde LOL qu’en tant que quatrième tête de série de la LCK, mais il continue d’invoquer le « mode fou » dans les matches internationaux. En LCK, Gen.G a récemment montré une apparence particulièrement faible, ce qui constitue une crise plus difficile pour le T1 que la finale. L’élan de Gen.G est tombé au point d’atteindre les demi-finales avec une victoire 3-2 après avoir lutté contre Flyquest, qui est considéré comme un joueur faible en quarts de finale, c’est donc une belle opportunité de rattraper la déception de la LCK.

Gen.G a remporté son tout premier championnat en battant Billy Billy lors de deux compétitions internationales consécutives au MSI organisées en mai, il est donc confiant pour la finale. Cependant, Samsung Galaxy, une équipe complète, a remporté deux Coupes du monde LOL, mais depuis qu’il a repris l’équipe en 2017 et a changé son nom en Gen.G, il n’a atteint que deux fois les demi-finales et doit surmonter la malédiction, qui n’a jamais participé à la dernière étape de la Coupe du Monde LOL avant de rencontrer Billy. Le match final entre la Corée du Sud et la Chine aura lieu à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre, le 2 novembre.