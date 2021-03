L’été est presque là, et il est temps pour nos t-shirts de faire leur retour après avoir été éclipsés pendant des mois par des sweats à capuche et des chemises. Cependant, alors que le t-shirt est le choix idéal pour une journée chaude, tous les t-shirts ne sont pas coordonnés et efficaces pour la commodité du printemps. Vous aurez du mal si vous portez un t-shirt volumineux en matériau non respirant.

Les t-shirts sont devenus extrêmement flexibles ces dernières années et peuvent être portés à de nombreuses occasions. Il existe différents styles de t-shirts et celui que vous portez est un choix personnel. Voici quelques suggestions de Shivam Soni, fondateur et PDG de Beyoung Folks Private Limited qui peuvent vous aider à faire le bon choix:

Look de super-héros – Un t-shirt de super-héros est exactement ce qu’il vous faut pour faire pomper votre sang et vous donner l’impression d’être un super-héros tout en vous faisant ressembler à un.

T-shirts de motivation: ces t-shirts sont parfaits pour votre garde-robe car les citations imprimées peuvent vous inspirer et vous motiver.

Style uni classique: les t-shirts unis existent dans une gamme vibrante ou dans un choix de couleurs que vous pouvez coiffer de différentes manières.

Look sportif: ces t-shirts sont tout au sujet de la joie lorsque vous encouragez votre joueur ou votre équipe préférée dans la foule, que vous soyez un sportif ou un fan de sport.

T-shirts de dessins animés pour les amateurs de dessins animés – Quel enfant n’aime pas regarder des dessins animés? Ces t-shirts vous ramèneront à votre enfance.

Avant d’acheter un t-shirt d’été, certaines caractéristiques du tissu doivent être prises en compte. Le tissu doit être léger pour qu’il soit facile de s’y promener. Il a également une fonction qui fait circuler l’air autour de votre corps, vous gardant au frais et rafraîchi. Il devrait être capable d’absorber suffisamment d’humidité pour absorber rapidement toute votre transpiration. Plus important encore, il doit être frais et confortable à porter.

Le coton est un tissu d’été parfait. Il est fait de plantes, donc c’est naturel; il est généralement doux pour la peau, durable et peut être extrêmement confortable. Il est également inodore. En un mot, c’est un tissu d’été fantastique! Le linge de maison est une autre excellente option pour l’été. Le lin, comme le coton, est une fibre naturelle dérivée de la plante Linum. Les valeurs du lin brillent de mille feux en été. La peau appréciera sa coupe ample et fluide et sa respirabilité exceptionnelle.

Assurez-vous de choisir un tissu en coton et le T-shirt idéal pour le confort. Vous serez tout prêt pour l’été si vous le faites de cette façon!