T-Royal applique une pression sur le compte-gouttes provocateur ‘Mine’

T-Royal SZN

Artiste R&B émergent T-Royal a chanté sans culotte sur les singles sexy “Your Bed” et son dernier “Mine” où il raconte à une femme comment il veut lui faire l’amour tout en réclamant ce qui lui revient de droit.

Sur le compte-gouttes provocateur, T-Royal chante avec émotion sa confiance en sachant que sa femme lui appartient tout en expliquant comment il envisage de la poser.

“L’inspiration derrière” Mine “est venue d’une amie impliquée dans une relation qui a mal tourné. Avec moi connaissant ses qualités et avec moi gardant notre relation strictement amicale, cela m’a donné plus de motivation pour posséder ce qui a été maltraité », a déclaré T-Royal.

Découvrez les visuels ci-dessous :

Originaire d’Atlanta, Tavarius ‘T-Royal’ Royalston s’est imposé comme un nouveau venu à surveiller avec une voix impressionnante et une authenticité constamment affichée.

Gagner les fans avec des couvertures R&B classiques, T-Royal a mérité les éloges des vétérans du R&B et des légendes comme Tevin Campbell qui a eu la gentillesse de découvrir l’interprétation de la recrue de son tube “Can We Talk”.

Connu pour son approche unique du R&B, le jeune crooner a attiré l’attention de des personnalités notables et des poids lourds de l’industrie de la musique comme Jermaine Dupri, Bryan Michael Cox, Ella Mai, Reine Naïja, Tamar Braxton, NeNe Fuiteset plus.

Ses performances précédentes l’ont amené à être sélectionné pour se produire à Bord irrégulier‘s 25th Anniversary où il s’est solidifié en tant que nouvelle sensation R&B d’Atlanta.

En tant qu’étudiant dévoué en musique, il est toujours désireux d’apprendre de nouvelles choses et espère répandre l’amour et le vrai R&B dans le monde.

Jusqu’à présent, il a amassé des millions de vues mettant en valeur son talent vocal sur Instagram et TikTok. Avec cet élan, T-Royal est sur la bonne voie pour devenir la prochaine grande superstar du R&B.