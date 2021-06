T-Pain révèle comment un commentaire d’Usher a déclenché une « dépression de 4 ans »

T-Pain raconte comment un commentaire négatif d’Usher a déclenché une période difficile de sa vie.

Dans un clip de la prochaine série Netflix « This Is Pop », publié par Divertissement hebdomadaire Lundi, le chanteur, de son vrai nom Faheem Rasheed Najm, a révélé qu’il était tombé dans une dépression de plusieurs années après qu’Usher ait critiqué son utilisation d’Auto-Tune dans la musique.

« Usher était mon ami », a déclaré T-Pain dans le clip. « Je respecte vraiment Usher. Et il m’a dit: » Mec. Je vais te dire quelque chose, mec. Tu montes un peu la musique. » «

T-Pain a déclaré qu’il avait laissé échapper un » rire nerveux » au commentaire, mais s’est vite rendu compte qu’Usher ne plaisantait pas.

« Je n’ai pas compris », a-t-il dit. « Au début, je pensais qu’il plaisantait, mais ensuite il s’est dit : ‘Ouais mec, tu fais vraiment de la musique (explétive) pour les vrais chanteurs.’ «

Selon T-Pain, le commentaire d’Usher a marqué le début d’une période difficile pour sa santé mentale.

« Je me dis ‘Mais je l’ai utilisé, je n’ai pas dit à tout le monde de commencer à l’utiliser' », a déclaré T-Pain. « Je ne pense même pas avoir réalisé cela depuis longtemps, mais c’est le moment même qui a déclenché une dépression de quatre ans pour moi. »

T-Pain a presque à lui seul popularisé l’utilisation de la technologie de modification de hauteur Auto-Tune dans le hip-hop, à commencer par son premier single de 2005, « I’m Sprung », qui a atteint le Top 10 du Billboard Hot 100 graphique.

« This Is Pop » est une série en huit parties révélant les vraies histoires derrière certains des plus grands artistes et moments de l’histoire de la musique pop, selon la description de Netflix. En plus de T-Pain, il présentera des interviews de Shania Twain, Boyz II Men, Chuck D, Brandi Carlile, Neko Case et plus encore. La série sortira en intégralité mardi.

Netflix :Steven Spielberg va réaliser « plusieurs longs métrages » pour Netflix dans le cadre d’un nouvel accord de production

En 2019, le chanteur a parlé de ses problèmes financiers passés, racontant aux hôtes du Breakfast Club qu’il devait demander de l’argent pour acheter des produits de première nécessité.

T-Pain parle de 40 millions de dollars : « J’ai dû emprunter de l’argent pour acheter un Burger King à mes enfants »

« J’ai dû emprunter de l’argent pour acheter Burger King à mes enfants », a-t-il déclaré, estimant qu’au plus fort de ses difficultés financières, il avait dépensé 40 millions de dollars.

T-Pain a blâmé « beaucoup de mauvais investissements » pour ses difficultés, appelant également son manager pour avoir pris des décisions de dépenses moins qu’optimales.

Le chanteur a ajouté: « Je laissais mon manager le faire et il était bien plus optimiste que moi », a déclaré le chanteur. « Il achèterait juste des décharges complètes et penserait que nous pouvons simplement peindre et alors tout devrait bien se passer. Jamais rien vendu de ce que nous avons acheté. »

T-Pain, gagnant de « Masked Singer » première émission réputée « probablement la chose la plus stupide » qu’il ait entendue

Contribution : Sabrina Ford, Maeve McDermott