T-Pain explique pourquoi il aime plus sa Honda Accord de 1994 que sa Ferrari – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Avec l’aimable autorisation d’eBay Motors

Une voiture n’est jamais juste une voiture. Ce n’est pas seulement quatre pneus, un moteur et une masse de fils et de métal alimentés par de l’essence et des batteries. C’est la liberté, permettant à ceux qui sont derrière le volant de conduire n’importe où, chaque fois que. Il apporte une commodité indispensable à la vie quotidienne. Pour ceux qui comptent sur leur voiture pour se rendre à leur travail et en revenir, c’est un gagne-pain. Pour les réducteurs, les lowriders et les amateurs de kustom kulture, la voiture est une identité. Et pour T-Douleur, sa voiture – plus précisément sa Honda Accord de 1994 – est un précieux symbole d’amitié. « Cette voiture est assez spéciale pour moi », dit-il HollywoodLa Vie lors de la discussion de son nouveau partenariat avec eBay Motors et du pop-up spécial Renew Your Ride à Atlanta ce week-end du Memorial Day.

« L’un des membres de mon équipe, Rob Robinson, possède une boutique appelée Auto Extremes », explique T-Pain. « C’était le deuxième magasin où je suis allé quand j’ai acheté ma première voiture à Atlanta. Je suis allé dans un magasin juste à côté du sien, et ils m’ont en quelque sorte refusé le service simplement parce qu’ils n’avaient pas envie de le faire. Ils ne savaient pas qui j’étais. Ils s’en fichaient. Ensuite, je suis allé à la boutique de Rob, il l’a fait tout de suite.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Rob possédait la Honda avant moi », a déclaré T-Pain à HL. Juste après qu’il ait effectué ce service sur ma voiture, nous sommes immédiatement devenus amis, puis je suis devenu copropriétaire de la boutique et j’ai fait un tas de choses ensemble. Et puis, je lui ai acheté la Honda. Donc, ça marque en quelque sorte le début d’une amitié, tu vois ce que je veux dire ? C’est une voiture vraiment spéciale pour moi, et je ne la montre pas à beaucoup de gens. Je ne l’emmène pas aux salons automobiles. Je ne galère pas beaucoup avec. J’aime juste un peu – c’est moi et la voiture de Rob.

Ce n’est pas seulement une voiture de 30 ans dans son garage. « Une fois que je l’ai eu, j’ai commencé à faire toutes sortes de trucs fous dessus », explique-t-il. « Quand je l’ai eu, la suspension pneumatique était contrôlée par une manette Nintendo. Il se passait beaucoup de choses. J’ai donc changé beaucoup de choses, et les roues ont été spécialement conçues pour cette voiture. Ce sont des roues uniques. C’est le seul ensemble de ces roues au monde. Alors je m’occupe de la voiture.

« Toute la voiture est moulée en une seule pièce », ajoute-t-il. «Aucun des pare-chocs ne se détache. C’est juste une voiture vraiment, vraiment spécialement conçue. Et ça s’appelle le Bel-Cord parce que nous avons pris une Honda Accord et l’avons modélisée d’après une 56 Bel Air. C’est une voiture de cul cool. Donc, pour que cela fasse partie de notre amitié, je ne laisse pas vraiment les gens y toucher. Je ne laisse pas les gens entrer. Je ne laisse pas les gens monter dedans. je sacrément sûr ne laisse personne conduire il. Donc je suis juste très protecteur de cette voiture. Ma Ferrari ? Oui, vous pouvez vous tenir dessus. Allez la conduire. La Rolls Royce arrive ? N’importe qui peut prendre ça, peu importe. L’accord ? N’y touche pas putain.

Plus Exclusivités

Le Bel-Cord ne ressemble pas qu’à un rêve. Elle roule toujours comme une, ce qui est impressionnant, étant donné qu’il s’agit d’une voiture de trente ans. « Yo, eBay Motors a trouvé des pièces réelles pour cette voiture », a déclaré T-Pain HL. « Laissez-moi vous dire, putain, il est difficile de trouver des pièces pour cette voiture. Et eBay Motors est arrivé avec des pièces qui convenaient.

Les difficultés de T-Pain à maintenir son bien-aimé Bel-Cord expliquent pourquoi il s’est associé à eBay Motors pour la campagne Renew Your Ride pendant le week-end du Memorial Day. Alors que les chaînes d’approvisionnement continuent de se rétablir après le COVID et que les constructeurs automobiles donnent la priorité aux voitures rentables par rapport aux modèles économiques, le marché automobile est sauvage. Quand quelqu’un a la chance de trouver une voiture d’occasion à vendre, elle est souvent aussi chère qu’une voiture neuve. Ainsi, il devient plus économique de réparer la voiture que vous avez que d’en acheter une nouvelle.

Lien connexe En rapport: Scott Storch : 5 choses à savoir sur le producteur qui lutte contre T-Pain sur Instagram Live

C’est là qu’interviennent T-Pain et eBay Motors. Les conducteurs de la région d’Atlanta peuvent visiter eBay.com/RenewYourRide pour se préinscrire aux consultations pendant le week-end du Memorial Day (du 27 au 29 mai). Chaque rendez-vous offre aux participants la possibilité de commander jusqu’à 200 $ en pièces gratuites soutenues par eBay Guaranteed Fit.

« Non seulement ils conviennent », dit T-Pain HollywoodLa Vie, « vous savez qu’ils s’adaptent avant même d’obtenir la putain de pièce parce qu’ils ont cette petite coche qui vous indique que c’est un ajustement garanti. Ainsi, vous pouvez regarder une pièce tant que vous mettez votre marque et votre modèle, votre type de carrosserie et votre moteur. Vous regardez la pièce et vous verrez la coche indiquant qu’elle convient. »

« Peu importe si vous êtes un gars de la voiture et que vous savez tout ce qui se passe, ou si vous êtes juste quelqu’un qui essaie de garder votre voiture en vie, vous pouvez réellement savoir ce que vous obtenez », ajoute le Chanteur masqué gagnant.

T-Pain était dans la douleur en essayant d’obtenir des pièces automobiles auprès de l’un des concurrents d’eBay Motors. « Quand j’essayais de travailler sur mon E46, j’ai littéralement eu trois jeux de mauvais freins. Je me suis trompé de calibres de break, trois jeux d’entre eux, et ils sont toujours dans mon garage en ce moment parce qu’il n’y a pas de retour. Et je n’avais aucune idée qu’ils n’allaient pas s’adapter. Mauvaise idée, ne fais pas ça ! J’aurais dû aller chez eBay Motors.

Maintenant, eBay Motors l’apporte à Atlanta. L’événement Renew Your Ride vise à « s’assurer que tout le monde en est conscient, car les gens en ont besoin tout le temps », déclare T-Pain. «Je ne peux pas vous dire combien de vidéos YouTube j’ai parcourues, et vous savez, vous arrivez à une partie de la vidéo et vous vous dites: ‘D’où diable puis-je obtenir cette partie? Qu’est-ce que c’est?’ Vous avez besoin d’un tuyau de 1 pouce pour quelque chose, et qu’est-ce que c’est ? Qui vend ça ? Et vous pouvez toujours aller chercher un tuyau et le couper. Mais quand vous trouvez un endroit qui a en fait la jauge de taille exacte et la longueur et tout ça, et que vous voyez cette coche, et c’est comme « cool ».

« Le week-end du Memorial Day, ce sera quelque chose de spécial pour les gens de voir qu’ils peuvent réellement obtenir des pièces pour leur voiture, peu importe son âge, vous allez trouver quelque chose dont vous avez besoin », ajoute-t-il. « Et c’est après qu’ils ont dû me le prouver avec la Honda Accord, donc ce n’est pas seulement quelque chose qu’ils avaient déjà en cours. Et je me disais, écoutez, ‘Je ne ferai pas la promotion de ce truc si ça ne marche pas. Je ne dirai pas ça jusqu’à ce que vous me prouviez tous que je peux obtenir des trucs pour cette Honda Accord. Et mec, je veux dire, nous avons travaillé dessus.

Pour prouver à T-Pain qu’eBay Motors est légitime, le site a demandé à l’équipe de Donut – la chaîne YouTube centrée sur l’automobile avec plus de 7,6 millions d’abonnés – de mettre à niveau certaines parties du Bel-Cord. « Tout d’abord, ces mecs sont super gentils », déclare T-Pain. « Ce sont littéralement les premières personnes en dehors de moi et de mon atelier à avoir touché cette voiture. Personne n’a jamais vu l’intérieur de cette voiture. J’ai probablement laissé, depuis que j’ai eu cette voiture, il y a probablement, en dehors de moi, quatre personnes dedans. Seules quatre personnes sont déjà montées dans la voiture. Maintenant, faire venir les garçons de Donut et leur montrer les informations, leur montrer le fonctionnement interne réel et le câblage et tout ce genre de choses, c’est nouveau pour moi parce que j’ai l’habitude de travailler sur mes propres trucs.

« J’ai l’habitude de faire mon propre truc », dit-il. «Mais pour les faire venir et faire équipe avec moi et eBay Motors pour renouveler le tout, renouveler le trajet et le maintenir et le faire fonctionner pendant encore peut-être 30 ans? Mec, je veux dire, c’était cool comme l’enfer parce que j’ai toujours regardé Donut. Rencontrer les gars de Donut et faire renouveler ma voiture par eBay Motors, je veux dire, c’est en quelque sorte mettre un chapeau sur un chapeau.

Renew Your Ride est ouvert au public de 10 h à 18 h HE du samedi au lundi 27 au 29 mai, au 6569 Roswell Rd NE, Atlanta, GA 30328.

Les conducteurs locaux peuvent visiter eBay.com/RenewYourRide pour prendre rendez-vous pendant le week-end du Memorial Day, du 27 au 29 mai. Après leur consultation, les participants peuvent commander jusqu’à 200 $ en pièces gratuites soutenues par eBay Guaranteed Fit. Le samedi 27 mai, Donut sera sur le terrain de 10 h à 18 h HE pour dire bonjour aux participants et parler de voitures et de modding de la balade de T-Pain. Tout au long du week-end, les invités peuvent profiter de la musique, des bouchées et d’un salon de l’automobile mettant en vedette la bien-aimée Honda Accord 1994 de T-Pain, les Subaru WRX Hi et Low de Donut, le eBay Motors Modathon Bronco, et plus encore. Ne touchez pas à l’Accord.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.