T-Mobile vient d’offrir à ses clients Apple TV+ gratuitement

Le meilleur forfait de T-Mobile est Magenta Max, un forfait de données illimité avec toutes les données premium que vous pouvez utiliser, 40 Go de données de point d’accès haut débit, des connexions en vol, l’itinérance et l’accès international, et un tas de cadeaux, comme Netflix et Paramount + . Aujourd’hui, T-Mobile a élargi les avantages en ajoutant Apple TV + en tant que cadeau supplémentaire.

T Mobile annoncé la nouvelle journée gratuite de la manière la plus simple et la plus directe – une simple vidéo YouTube a fait tomber les nouvelles et cela a pris 30 secondes. Et nous aimons ça, parce que les nouvelles sont simples. Les abonnés T-Mobile Magenta Max peuvent obtenir Apple TV + gratuitement.

La promo est pour un an d’Apple TV+, ce qui signifie 12 mois de Ted Lasso et tous les autres originaux d’Apple, sans frais. Une fois vos 12 mois écoulés, vous serez facturé 4,99 $/mois, sauf si vous annulez.

Après avoir parcouru le site de T-Mobile, il semble que l’avantage Apple TV + soit déjà en ligne ou proche, alors n’hésitez pas à essayer de vous inscrire si vous le souhaitez. Il n’était pas censé être mis en ligne avant le 31 août. Quoi qu’il en soit, si vous rencontrez des problèmes pour y accéder, donnez-lui encore quelques jours. Pour ce faire, accédez à votre compte T-Mobile et accédez à la section “Gérer les données et les modules complémentaires”.

Vous n’êtes pas sur Magenta Max et vous n’avez à la place que le forfait Magenta standard ? T-Mobile dit que vous pouvez également bénéficier de 6 mois d’accès gratuit.

Inscrivez-vous à T-Mobile Magenta Max