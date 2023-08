T-Mobile supprime 5 000 emplois

Nous sommes juste au-delà des trois ans écoulés depuis la fusion de T-Mobile et de Sprint, créant un espace sans fil américain avec seulement 3 acteurs majeurs, et les changements arrivent. Non seulement T-Mobile a introduit un nouveau plan très coûteux cette semaine, mais ils suppriment désormais des milliers d’emplois au cours des semaines à venir.

Dans une lettre envoyée aujourd’hui aux employés, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a expliqué les raisons des réductions et qui sera touché. Alors que l’entreprise supprime 5 000 emplois, disent-ils au revoir à environ 7% de leur effectif.

Sievert explique que la situation actuelle du sans fil aux États-Unis a rendu plus coûteux que jamais les tentatives d’attirer et de fidéliser de nouveaux clients, et qu’ils doivent donc être plus efficaces. Ils ont vu le succès comme un transporteur, mais quoi qu’il arrive à l’évolution des attentes des clients, ils les obligent à faire des coupes parce qu’ils veulent avoir « la capacité financière nécessaire pour offrir un réseau et une expérience client différenciés ».

Bien entendu, la suppression de milliers d’emplois signifie probablement moins d’employés travaillant davantage, mais Sievert laisse entendre qu’il ne souhaite pas cela. Il pense qu’ils peuvent rationaliser toutes les choses et réduisez la complexité, permettez une prise de décision plus rapide et optimisez chaque dollar. Car encore une fois, il ne s’agit « PAS d’imposer plus de travail à moins de personnes ». Mmmhmmm.

Le groupe touché par ces réductions comprend des personnes « principalement occupant des emplois en entreprise et en back-office », ainsi que « certains rôles technologiques ». T-Mobile suggère que la plupart sont des rôles qui font double emploi avec d’autres rôles. Les experts du commerce de détail et du service client ne constatent apparemment pas de réduction de personnel. T-Mobile déclare également qu’ils « n’envisagent pas de nouvelles réductions généralisées supplémentaires pour l’entreprise dans un avenir prévisible ».

Il y aura des indemnités de départ pour les personnes licenciées, ainsi que le maintien d’autres avantages.

Vous pouvez lire la lettre complète du PDG de T-Mobile ici.

// CNN