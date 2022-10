T-Mobile reste le roi des vitesses et de la disponibilité de la 5G

Ookla a publié ses dernières découvertes du troisième trimestre dans la bataille pour la suprématie parmi les principaux transporteurs américains. Si vous avez suivi ces rapports qui sont publiés chaque trimestre, T Mobile a eu peu de concurrence dans le département de la vitesse globale. La même chose a été signalée au troisième trimestre, T-Mobile devançant à la fois Verizon et AT&T.

Selon les tests d’Ookla, les utilisateurs de T-Mobile voient une vitesse de téléchargement moyenne de 116 Mbps, tandis que Verizon et AT&T sont plus proches de 58 Mbps. C’est deux fois la vitesse de T-Mobile, ce qui vaut certainement la peine de se vanter. T-Mobile avait également la vitesse de téléchargement médiane la plus rapide, atteignant près de 11 Mbps par rapport aux 8,3 Mbps de Verizon et aux 7,5 Mbps d’AT & T. Dans les performances 5G, T-Mobile s’est bien comporté avec près de 200 Mbps, tandis que Verizon est arrivé à 120 Mbps et AT&T avec 81 Mbps.

Cependant, tout n’est pas une question de vitesse. Pour ceux qui s’intéressent à la “cohérence”, qui est le mot d’Ookla pour la cohérence des performances, T-Mobile a également remporté cette catégorie à 84,4 %. Verizon et AT&T sont presque à égalité avec 79,6 % et 79,4 %. Oh, et T-Mobile a également remporté la catégorie Disponibilité 5G avec une large marge, avec 69,2 % (bien) contre 59,8 % pour AT&T et 32 ​​% pour Verizon.

La vente à emporter ? Si vous vous souciez de la vitesse et de la disponibilité de la 5G, vous devriez peut-être essayer T-Mobile ? Il faut le dire, nous vivons tous dans des régions différentes et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Vous devez utiliser ce qui vous convient le mieux, donc si vous voyez qu’AT&T n’a pas les meilleurs chiffres sur ces rapports, mais que leur service vous sert bien, alors peu importe ce que dit Ookla. Et si vous êtes un fanboy de T-Mobile frottant ce rapport face aux clients de Verizon et d’AT&T, c’est super triste.

// Okla