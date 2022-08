T-Mobile rend son Internet domestique ouvert à tous, mais avec une capture de limite de données

T-Mobile étend sa Internet résidentiel produit, annonçant mardi qu’il l’ouvrait à tous ceux qui peuvent obtenir le service T-Mobile là où ils vivent. Le nouveau service, appelé Home Internet Lite, commence au même prix de 50 $ par mois que T-Mobile a déjà facturé. Cependant, avec Lite, votre plafond de données à ce prix est de 100 Go par mois.

Lorsque vous êtes dans le plafond de données, vous ne serez pas limité sur la vitesse de votre connexion. Si vous dépassez votre allocation de données, l’opérateur vous ralentira à une vitesse douloureusement lente de 128 Kbps, semblable à la 2G, ce qui n’est pas suffisant pour les appels vidéo Zoom (qui nécessite au moins 600 Kbps) sans parler de YouTube (au moins 700Kbps), Netflix (au moins 1Mbps) ou d’autres services de diffusion en continu.

Des niveaux plus chers sont disponibles, avec 150 Go disponibles pour 75 $ par mois, 200 Go pour 100 $ et 300 Go pour 150 $. Alors que le transporteur affirme qu'”environ un quart de tous les ménages utilisent moins de 100 Go chaque mois”, vous devriez vraiment vérifier la quantité de données que vous utilisez avant d’envisager T-Mobile Lite.

L’opérateur indique qu’il enverra un e-mail aux utilisateurs lorsqu’ils auront atteint 80 % et 100 % de leur utilisation des données, ainsi qu’enverra des notifications à l’écran du routeur. Ceux qui ont T-Mobile pour le service sans fil recevront également un message texte.

La raison des plafonds de données et de la limitation stricte est qu’avec Home Internet Lite, T-Mobile ouvre son service haut débit aux zones de son réseau qui n’ont pas nécessairement une capacité suffisante pour prendre en charge l’Internet domestique illimité. Alors que le haut débit illimité à domicile est proposé dans certaines régions du pays, T-Mobile a déclaré que il est disponible pour plus de 40 millions de personnes — le nouveau service Lite est disponible partout où T-Mobile dispose d’une couverture sans fil.

Dans un communiqué, Kaley Gagnon, vice-président du marketing pour T-Mobile Home Internet, affirme que l’entreprise a refusé “des milliers de demandes chaque mois parce que nous n’avons pas encore la capacité de desservir toutes les adresses avec notre option illimitée”. “

L’option Home Internet Lite existera parallèlement à l’option illimitée régulière qui fonctionne également à 50 $ par mois. Le transporteur dit à Crumpe qu’il permettra aux personnes qui s’inscrivent à la mise à niveau Lite “sans frais supplémentaires” vers le plan illimité s’il est en mesure de prendre en charge l’illimité dans leurs régions.

Les deux options Internet à domicile sont disponibles même si vous n’avez pas T-Mobile pour votre service sans fil, et les deux incluent un modem/routeur et un forfait de taxes et de frais dans le prix de l’autocollant de 50 $. Si vous avez T-Mobile pour le service sans fil et que vous vous abonnez à l’option Magenta Max la plus chère de l’entreprise, le plan Lite sera toujours éligible à une remise qui fait tomber le tarif de 50 $ par mois à 30 $.

Cependant, vous devrez toujours entrez votre adresse sur le site Web de T-Mobile pour voir quelle option est disponible pour vous.

Cette décision est la dernière salve dans la bataille en cours entre les opérateurs sans fil et les fournisseurs traditionnels de haut débit par câble, fibre ou satellite. Alors que la dernière option Lite de T-Mobile n’est peut-être pas une alternative solide à celles disposant de connexions décentes par câble ou fibre (ou même à la maison 5G de Verizon, qui offre des données illimitées là où elles sont disponibles), elle pourrait être une alternative à l’Internet par satellite de HughesNet. , ViaSat ou Starlink. Ces options ont souvent des tarifs mensuels plus élevés (parfois avec des seaux de données à haut débit inférieurs) et nécessitent l’installation d’une antenne parabolique.

Cela donne également à T-Mobile un autre levier marketing à tirer contre son rival sans fil Verizon, qui a annoncé plus tôt cette année que son Le service 5G Home est disponible pour plus de 30 millions de foyers. En ajoutant l’option Lite, T-Mobile peut désormais prétendre que son produit Internet domestique est disponible pour plus de 300 millions de personnes.

Même avec la nouvelle offre, T-Mobile n’ajuste pas ses prévisions pour l’Internet à domicile et s’attend toujours à avoir 7 à 8 millions de clients Internet à domicile d’ici 2025.