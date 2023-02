T-Mobile remporte la catégorie Vitesse, mais Verizon remporte l’ensemble

RootMetrics a publié son État de l’Union mobile, sur la base de données collectées au cours du second semestre 2022. Les résultats sont plutôt intéressants, du moins lorsque nous les comparons aux résultats des autres entreprises qui suivent ce genre de choses. Selon RootMetrics, “Verizon remporte de loin le plus grand nombre de RootScore Awards, avec une excellente fiabilité, des vitesses rapides et la meilleure fiabilité 5G.”

C’est beaucoup de fiabilité.

En règle générale, nous avons l’habitude de voir T-Mobile gagner le jeu de la vitesse du réseau, mais RootMetrics fait les choses un peu différemment dans le sens où ils essaient d’offrir un score pondéré basé sur les performances non seulement dans les zones métropolitaines, mais plus sur les marchés ruraux, les autoroutes et les petites villes. Cela conduit des entreprises comme Verizon, qui a beaucoup investi pour assurer une couverture décente où que vous soyez aux États-Unis, à avoir une solide avance sur la concurrence.

Le graphique ci-dessus peut être un peu déroutant, mais chaque chiffre correspond au nombre de récompenses attribuées par chaque transporteur dans une certaine catégorie. Par exemple, dans la catégorie Accessibilité, Verizon a reçu 45 prix, tandis qu’AT&T n’en a obtenu que 2. À la fin du décompte, AT&T a terminé en tête avec 259, Verizon avec 205 et T-Mobile avec 46.

Si vous n’y avez pas prêté attention, le propre rapport de RootMetrics s’efforce d’être déroutant pour les consommateurs, mais peut-être plus important encore, potentiellement utilisable comme matériel de marketing pour tout opérateur qui souhaiterait en obtenir une licence. Au lieu de fournir un gagnant clair (ce qu’ils font techniquement avec AT&T et son nombre de récompenses RootScore d’État), Verizon et sa fiabilité font l’objet de nombreux éloges, même si AT&T semble avoir remporté la catégorie. En tant que personne qui ne se soucie pas de savoir qui est au top et qui veut juste une bonne expérience de données mobiles, il est difficile lorsque les chiffres et les résultats peuvent être faussés avec une légère torsion narrative pour favoriser une marque en particulier.

La conclusion que nous pouvons tirer du rapport de RootMetrics est que si vous êtes sur T-Mobile, vous vivez probablement dans une grande ville et ne voyagez pas beaucoup. Si vous êtes plutôt suburbain ou rural, Verizon est probablement votre opérateur de choix. Pour un mélange des deux, AT&T n’a pas l’air trop mal non plus.

En ce qui concerne la notation 5G pure, dont quelqu’un pourrait se soucier, T-Mobile semble avoir dominé le terrain. C’est pourquoi nous soupçonnons que la plupart des fans de T-Mobile sont des citadins. Selon RootMetrics, “le transporteur a offert la 5G la plus rapide et la meilleure expérience 5G globale aux États-Unis pour la troisième fois consécutive, tout en offrant la meilleure disponibilité 5G pour la quatrième fois consécutive”.

Je suggère de vérifier le rapport complet et de ne pas laisser les gens intelligents du marketing vous influencer d’une manière ou d’une autre. C’est votre argent.

// RootMetrics