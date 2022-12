T-Mobile publie une nouvelle étude sur l’accélération de l’accès sans fil fixe aux États-Unis

Que ce passe-t-il T-Mobile partage des informations sur la manière dont l’accès sans fil fixe (en particulier, l’Internet domestique 5G) perturbe le marché du haut débit et s’étend efficacement à davantage de clients à travers le pays. Pourquoi est-ce important Les fournisseurs de services Internet sont perpétuellement parmi les industries les moins performantes aux États-Unis, mais l’utilisation d’Internet continue d’augmenter. Une concurrence accrue et plus d’options signifient de meilleurs choix pour les consommateurs.

T-Mobile a publié mercredi une nouvelle étude qui vante les progrès de son Internet résidentiel T-Mobile produit a fait sur le marché, mais parle également de l’impact plus important de Sans fil fixe 5G (y compris concurrent Internet résidentiel 5G de Verizon) sur la connexion d’un plus grand nombre de personnes à travers le pays.

S’appuyant sur ses données exclusives et les informations d’OpenVault et de Leichtman Research, T-Mobile note que son service Internet à domicile a déjà attiré plus de 2 millions de clients. Au cours de la dernière année, sur les 3,28 millions d’ajouts nets haut débit aux États-Unis dans l’industrie, 78 % appartiennent à T-Mobile et Verizon.

T Mobile



Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

Il n’est pas choquant que les clients affluent vers de nouvelles options. Nous avons remarqué au cours de l’été que lorsque le L’American Customer Satisfaction Index a publié ses rapports 2022 sur les fournisseurs de services Internetl’industrie était passée au dernier rang parmi tous les domaines américains, les FAI tombant même sous les stations-service et les médias sociaux.

La faible satisfaction des clients est l’un des principaux moteurs de la sollicitation agressive des clients par T-Mobile – l’un de ses slogans est “Prenez une bouchée de Big Internet”. Mais T-Mobile a également demandé à ses clients les raisons spécifiques pour lesquelles ils sont passés à Internet 5G. Plus de 58 % ont cité un prix inférieur comme principal moteur, tandis que 41 % ont apprécié le fait qu’il n’y ait pas d’obligation de contrat annuel. Plus intéressant peut-être, plus d’un tiers de ses clients ont déclaré que le simple fait d’avoir une nouvelle option disponible était un facteur clé dans leur décision de changer.

Tout cela arrive moins d’un mois après Consumer Reports a publié une étude d’un an sur les coûts du haut débit. La conclusion a été qu’une plus grande concurrence est nécessaire pour offrir aux clients américains des choix et des options adéquats pour l’accès à Internet. Maintenant, l’arrivée de cette étude T-Mobile perce essentiellement le point.

“Le sans fil fixe perturbe une industrie du haut débit historiquement brisée, offrant choix et concurrence à un moment où les consommateurs en ont le plus besoin”, a déclaré Mike Katz, directeur du marketing chez T-Mobile, dans un communiqué.

Le rapport de T-Mobile souligne également l’attente selon laquelle la consommation sans fil fixe 5G continuera d’augmenter, T-Mobile et Verizon devant attirer entre 11 et 13 millions de clients d’ici 2025.