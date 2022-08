T-Mobile offre Motorola Edge (2022) gratuitement avec une nouvelle ligne

]Peu de temps après l’annonce du Motorola Edge (2022), T-Mobile annonce ses offres pour le nouveau smartphone de milieu de gamme.

Les clients T-Mobile (nouveaux et existants) pourront obtenir gratuitement le nouvel appareil Moto lors de l’ajout d’une ligne éligible. L’éligibilité n’est pas explicitement décrite sur le site Web de T-Mobile.

Le Motorola Edge (2022) est alimenté par un MediaTek Dimensity 1050 avec prise en charge de mmWave 5G, il est également livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un scanner d’empreintes digitales intégré et une prise en charge HDR10+.

En plus de la charge TurboPower de 30 W de sa batterie de 5 000 mAh, la charge sans fil de 15 W et la charge inversée de 5 W sont également prises en charge. Enfin, son système de triple caméra est composé d’une caméra principale de 50MP, d’une caméra ultra large de 13MP et d’un capteur de profondeur.

La source