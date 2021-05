T-Mobile offre à maman un iPhone 12 gratuit avec échange éligible ce week-end seulement

Dans un article publié vendredi dans la salle de presse, T-Mobile annonce un accord lucratif qui ne durera que ce week-end. En l’honneur de la fête des mères, les abonnés T-Mobile existants ou nouveaux peuvent obtenir jusqu’à 830 $ de réduction sur un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 avec un échange éligible. La meilleure partie de cette offre est que les transactions éligibles ne vous obligeront pas à en ajouter une autre. ligne.

Pour bénéficier d’un iPhone 12 gratuit sur T-Mobile, vous devez disposer d’une «ligne de service éligible sur un plan éligible» qui peut ne pas inclure certains anciens forfaits. Vous devez acheter un nouvel iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max ou 12 mini avec un forfait mensuel et payer la taxe de vente. Ensuite, vous devez échanger un appareil éligible pour gagner l’intégralité du montant promotionnel.

Les téléphones éligibles incluent tous les iPhones après l’iPhone 8, tout appareil Pixel 4, LG V50 ou V60, OnePlus 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro 5G Mclaren, 8 5G, 8 Pro, Moto RAZR ou Asus ROG Phone II. Un crédit partiel sera offert pour de nombreux autres smartphones, vérifiez le détails de la promotion sur le site Web de T-Mobile pour la liste complète.

La partie «gratuite» se présente sous la forme de 24 crédits de relevé mensuel. Une fois la reprise traitée, T-Mobile annulera chaque versement échelonné pendant 24 mois. Cela vous oblige à payer le reste du téléphone si vous décidez de quitter le service.

Ce n’est pas souvent que T-Mobile propose des iPhones dans des promotions comme celle-ci et celle-ci ne durera que le week-end. Pour rappel, T-Mobile propose toujours son Galaxy S21 On Us promotion avec un échange admissible.

La source