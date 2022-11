T-Mobile obtient des frais d’activation vrais et boiteux

T Mobile a eu un ASC (Assisted Support Charge) depuis un certain temps maintenant, mais généralement, les clients pouvaient contourner ces frais simplement en commandant et en activant leur nouveau téléphone via en ligne. Les frais étaient logiques, car les personnes qui entrent dans un magasin bénéficient d’une expérience plus personnelle et d’une assistance supplémentaire. Cependant, ces frais seraient remplacés ce mois-ci par de nouveaux frais DCC ou des frais de connexion de périphérique. Et oui, ce sera 35 $, que vous soyez en magasin ou en ligne.

Quant aux transactions qui ne seront pas touchées par les nouveaux frais DCC, les swaps SIM (y compris eSIM) pour un appareil existant ne seront pas facturés, ainsi que ceux sur un JUMP ! programme ne sera pas facturé les 35 $ supplémentaires. La documentation accompagnant ce rapport indique également clairement que tout appareil qui arrive en panne ou quelque chose hors du contrôle du client qui nécessite un remplacement ne sera pas facturé en double.

Les frais d’activation ne sont pas nouveaux dans le secteur des téléphones portables. Verizon le fait. AT&T le fait. Maintenant, T-Mobile peut descendre de ses grands chevaux pendant une minute et dire qu’ils le font aussi.

Ces nouveaux frais DCC devraient avoir lieu le 15 novembre.

// Le rapport T-Mo