T-Mobile oblige les clients à adopter des forfaits plus chers

T Mobile est sur le point de commettre l’un des actes les plus flagrants qu’un opérateur puisse commettre : il va forcer les abonnés de certains forfaits illimités à adopter des forfaits plus chers, puis accorder à l’abonné un limité possibilité d’annuler les changements forcés du transporteur s’il n’en est pas satisfait. Cela semble comparable à celui des transporteurs américains, si vous nous le demandez.

Initialement partagé avec reddit puis rapporté par CNET, la semaine prochaine, T-Mobile a l’intention d’informer les clients des forfaits One, Simple Choice, Magenta et Magenta 55 Plus qu’ils seront contraints d’opter pour des forfaits plus récents en novembre. Ces migrations de forfaits entraîneront une augmentation de prix de 10 $/mois pour tous les clients, selon T-Mobile. Ceux qui cherchent à minimiser le prix peuvent s’inscrire à AutoPay, ce qui vous fera économiser 5 $/mois.

Dans une déclaration de T-Mobile, l’opérateur déclare : « Nous recherchons toujours des moyens d’offrir à nos clients davantage de nos services. Nous déplaçons donc un petit nombre de ceux qui bénéficiaient d’anciens plans tarifaires vers des plans plus récents qui leur offriront des services améliorés. caractéristiques. »

Ce qui est étrange, c’est que T-Mobile force cette décision, mais permet ensuite aux clients de revenir à leur ancien forfait pour une durée non divulguée. Pour revenir en arrière, vous devrez contacter le service client. Supposons que la plupart des gens n’aiment pas l’idée de devoir payer plus par mois. Au lieu de forcer le changement et de causer tout ce travail au client et aux représentants du service, pourquoi n’incitons-nous pas les gens à passer à des forfaits plus récents ? S’ils sont tellement meilleurs et peuvent être obtenus pour aussi peu que 5 $ supplémentaires/mois, je suis sûr que la puissante équipe marketing de T-Mobile pourrait proposer quelque chose de mieux qu’une migration forcée.

En 2020, T-Mobile et Sprint ont finalisé leur fusion. C’est à cette époque que T-Mobile a promis de ne pas augmenter ses prix pendant 3 ans. Eh bien, vérifiez le calendrier, les amis. Cela fait un peu plus de 3 ans maintenant et c’est ainsi que commence le processus amusant de reportage sur des nouvelles comme celle-ci. Dans le même ordre d’idées, T-Mobile dispose de Price Lock, qui verrouille le prix de votre forfait, mais cela ne s’applique qu’à certains forfaits les plus récents, pas aux plus anciens.

Faites-vous partie des clients concernés par ce changement à venir ?

// CNET